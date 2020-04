Más de 40 mil personas han ingresado por frontera tachirense (+ vídeo)

Ingresos por Táchira pasan de 40000 desde el comienzo de la cuarentena el 16 de marzo, según datos que la Agencia Carabobeña de Noticias pudo conseguir de fuentes fidedignas.

Tanto por las llamadas «trochas» o caminos verdes que no son otros que pasos ilegales, hasta por el mismo puente internacional Simón Bolívar; la Zodi-Táchira ha contabilizado 39.530 personas desde el lunes 16 de marzo hasta el miércoles 8 de abril.

Esa cifra incluye los 3.974 que dio a conocer el llamado protector del Táchira Freddy Bernal; aunque se dice que esa cifra pudo estar tocando los 6.000 hasta ayer sábado.

Ingresos por Táchira pasan de 40000

El decreto de estado de alarma comenzó a regir el 13 de marzo, día en que se dieron los dos primeros de los 175 casos oficializados por el Gobierno nacional; pero la cuarentena en seis entidades y Distrito Capital arrancó el lunes 16 de ese mes y se extendió en todo el territorio a partir del 17.

Caracas, Miranda, Vargas, Zulia, Apure, Cojedes y Táchira arrancaron con la cuarentena que Nicolás Maduro decretó el domingo 15 de marzo; día que se detectaron siete casos, más los ocho del sábado y los dos del viernes antes elevó la cifra a 17.

Pues, desde el 16 de marzo hasta el 8 de abril había pasado la frontera que une Táchira con Cúcuta; capital del Norte de Santander 39.530 personal.

Frontera como foco de atención

La llamada frontera más activa de Sudamérica, entre Táchira y Cúcuta, es ahora el foco de esta segunda etapa; por llamarlo de alguna forma, la extensión del decreto de estado de alarma, que incluye la cuarentena de 30 días más, desde este 12 de abril.

Pero por el éxodo, según organismo internacionales como la ONU, de más de 4 millones de venezolanos desplazados hacia Colombia (1.8 según migración de este país); Perú (casi un millón), Ecuador. Chile y Argentina, entre otras latitudes, miles han tomado la decisión de regresar por la pandemia.

Razones: porque han sido desalojados al no tener cómo pagar alquileres, al igual de no poder costearse alimentos tras quedar sin trabajo; otros no tiene para pagar las pruebas para descartar el coronavirus, ataques de xenofobia, entre otros causas.

Con todo y eso, según los cálculos que asomó Nicolás Maduro, esperan en este retorno unos 15 mil connacionales, que por ahora pisa los 6.000.

Según la fuente, a todas las personas (las 39.530) se le realizaron la prueba o test rápido.

Por su parte, anoche, Nicolás Maduro dijo en un programa del canal del Estado, que el análisis de PCR se lo han realizado a unas 2000; refiriéndose a las casi 6.000 contables desde el comienzo del toque de queda, decretado en los municipios de Ureña y San Antonio del Táchira desde el pasado 6 de abril.

«El foco mayor en este momento es la frontera, hemos realizado más de 4.500 pruebas de las cuales 2.000 son PCR» manifestó el mandatario.

Gobernadora pide traslados a sus entidades

Pero ahora la situación tiende a complicarse un poco más, porque al principio se dijo que las personas que llegaran por ese vía serían ubicadas en los dos municipios fronterizos; pero ya hasta ese domingo 12 de abril ya los alojan en San Cristóbal.

En la parte alta de ciudad capital, donde está el complejo deportivo, como los gimnasios de fútbol de salón (Campeones Mundiales), balonmano han llegado cientos; el estadio de beisbol «Metropolitano» en uno de estos recintos hay solo mujeres; todos deberán cumplir la cuarentena de 14 días.

La zona está totalmente vigilada para poder controlar la situación. También hay cientos repartidos en Rubio, Ureña, San Antonio y Capacho que incluyen instituciones educativas y recintos deportivos.

Algunos dirigentes, como el diputado Carlos Valero, miembro de la comisión de política exterior de la AN, dijo que quieren convertir al Táchira en «un campo de concentración de la cuarentena».

Por su parte, la gobernadora Laidy Gómez, que ha venido trabajando en coordinación con el ministerio de higiene; recomendó al Gobierno nacional que los traslade hacia sus estados de origen, si sus exámenes son negativos, para que pasen la cuarentena.

Considera la mandataria regional que de no dar positivos y estar sin síntomas lo más lógico es no mantenerlos en la entidad; y lo mejor sería que los llevaran a otros centros de sus entidades.

Otra idea ventilada

Pero los mismos usuarios en redes sociales, han sugerido que las personas que llegan sean alojadas para pasar la cuarentena en cuarteles o puestos militares.

Aducen, que estos recintos pueden ser dotados para cumplir ese período y no esparcirlos por los municipios tachirenses; por el temor de algún brote y bajar el estado de zozobra que ya viven los lugareños.

#11Abr Al Gobierno Nacional: desde @GobiernoTachira pedimos RECTIFICAR la medida de dejar en Táchira en cuarentena a “todos” los venezolanos que ingresan por frontera, se puede desatar una cadena de contagio mayor y consecuencias de salud pública, hay preocupación colectiva !!! pic.twitter.com/7aF02ZvEr1 — Laidy Gomez (@laidygomezf) April 11, 2020

ACN/MAS

No deje de leer: Táchira recibió laboratorio de bioanálisis para pruebas PCR de COVID-19 (+ vídeo)