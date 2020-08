Tras conflictos en la región iniciaron ejercicios militares en el Mediterráneo

Éste miércoles, cuatro países iniciaron ejercicios militares en el Mediterráneo denominados Eunomia; debido a los últimos conflictos generados entre Grecia y Turquía a causa de la delimitación de áreas marítimas ricas en hidrocarburos.

En unión de naciones, Francia, Italia, Chipre y Grecia decidieron iniciar con maniobras aéreas y navales; las cuales se extenderán hasta el viernes. Entre esos ejercicios, se pueden mencionar el simulacro de operaciones de búsqueda y rescate.

En este contexto, a través de un comunicado, el Ministerio de Defensa griego señaló que la cooperación del cuarteto; «responde al incremento de tensiones e inestabilidad en el Mediterráneo oriental por los prolongados conflictos en la región; así como por el aumento de las fricciones en diversos temas relacionados con el espacio marítimo,fronteras y migraciones, entre otros temas».

Explicó, que las tensiones vienen empeorando luego de que se descubrieron recursos naturales en el mar; lo que ha generado que se viole lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).

Aunado a ello, detalló que también se ha pisoteado «el derecho internacional consuetudinario, que es vinculante para los países que no lo han firmado».

Con la ejecución de ejercicios militares en el Mediterráneo a causa de esos conflictos; el ministerio sin mencionarlo explícitamente señaló que aumentan cada vez más las tensiones entre Chipre y Grecia, así como con Turquía.

Es decir, se disputan en relación a las plataformas continentales, las zonas exclusivas económicas y la explotación de hidrocarburos.

La Méditerranée orientale se transforme en un espace de tensions. Le respect du droit international doit être la règle et non l'exception. Avec nos partenaires chypriotes, grecs et italiens nous entamons un exercice militaire dès aujourd'hui avec des moyens aériens et maritimes

— Florence Parly (@florence_parly) August 26, 2020