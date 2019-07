Irán sentenció a muerte a 17 «espiás de la CIA»

Autoridades de Irán, informaron este lunes que han arrestado a 17 espías que acusan de estar trabajando para la CIA, razón por la cual recibieron la sentencia de muerte.

El ministerio de inteligencia iraní, informó que los sospechosos habían estado recolectando información en los sectores nuclear y militar de Irán , entre otros.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó las acusaciones iraníes y dijo que son «totalmente falsas».

El presidente Trump, publicó a través de su cuenta en twitter lo siguiente: “El Reporte de Irán capturando espías de la CIA es totalmente falso. Cero verdad”.

Así mismo el mandatario norteamericano, indicó respecto a lo informado por Irán: “Solo más mentiras y propaganda (como su dron derribado) emitidas por un régimen religioso que está fallando gravemente y no tiene idea de qué hacer. Su economía está muerta, y empeorará mucho más. ¡Irán es un desastre total!”, aseveró.

The Report of Iran capturing CIA spies is totally false. Zero truth. Just more lies and propaganda (like their shot down drone) put out by a Religious Regime that is Badly Failing and has no idea what to do. Their Economy is dead, and will get much worse. Iran is a total mess!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2019