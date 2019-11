Confirmado: Irán produce uranio enriquecido en un laboratorio subterráneo

Este lunes, el jefe del programa nuclear de Irán le dijo a la agencia de noticias Associated Press (AP), que el país ahora produce más uranio enriquecido diariamente, después de reiniciar un laboratorio subterráneo.

Ali Akbar Salehi, de la Organización de Energía Atómica de Irán, hizo los comentarios cuando el presidente iraní, Hassan Rouhani, también pidió a los intransigentes que apoyen el problemático acuerdo nuclear del país; afirmando que podría abrir las ventas internacionales de armas para la República Islámica el próximo año.

Irán ha roto los límites del acuerdo desde que el presidente Donald Trump se retiró unilateralmente del acuerdo entre Teherán y las potencias mundiales hace más de un año.

Salehi dijo a periodistas de AP en Teherán que ahora el país está produciendo al menos 12 libras. Eso se compara con lo que Teherán había estado produciendo: aproximadamente 1 libra de uranio poco enriquecido por día.

Ali Akbar Salehi, afirmó que eso se debe en parte al reinicio del enriquecimiento en el laboratorio nuclear subterráneo emplazado cerca de la localidad de Fordo, en Irán.

Mientras tanto, el presidente Rouhani pronunció un discurso el lunes en la ciudad de Rafsanjan, en la provincia de Kerman, suroeste de Irán; hablando sobre el embargo de armas que ahora enfrenta el país.

«Si salvamos el acuerdo nuclear, se levantará el embargo de armas de Irán y podremos comprar armas o vender nuestras armas al mundo. Este es uno de los impactos significativos del acuerdo», dijo Rouhani.

El fin del embargo de armas, impuesto por las Naciones Unidas, es un tema que preocupa enormemente a los funcionarios la administración Trump; según afirman fuentes de AP.

#Iran nuclear chief has told @AP that more low-grade enrichment is being done now at #Fordow. This will reduce the time needed to reach weapons-grade uranium. https://t.co/YI763Q9pLp

— RadioFarda (@RadioFarda_Eng) November 11, 2019