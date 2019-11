Despidieron al Jefe de McDonalds por vínculo romántico con una empleada

McDonald’s despidió a su director ejecutivo (CEO) Steve Easterbrook, después de demostrarse que mantenia una relación amorosa con una empleada.

El gigante estadounidense de comida rápida dijo que la relación era consensuada, pero Easterbrook había «violado la política de la compañía» y mostró «mal juicio».

En un correo electrónico al personal, el empresario británico reconoció la relación y dijo que fue un error.

«Teniendo en cuenta los valores de la empresa, estoy de acuerdo con la junta en que es hora de que siga adelante», dijo Steve Easterbrook.

Steve Easterbrook, de 52 años, quien es divorciado, trabajó por primera vez para McDonald’s en 1993 como gerente en Londres antes de ascender en la empresa.

Se fue en 2011 para convertirse en jefe de Pizza Express y luego en la cadena alimentaria asiática Wagamama, antes de regresar a McDonald’s en 2013, y finalmente se convirtió en su jefe para el Reino Unido y el norte de Europa.

Finalmenta, Easterbrook fue nombrado director ejecutivo (CEO) de McDonald’s en el año 2015.

El Sr. Easterbrook es ampliamente reconocido por revitalizar los menús y restaurantes de la empresa, remodelando tiendas y utilizando mejores ingredientes.

El valor de sus acciones aumentó más del doble durante su mandato en los Estados Unidos.

Bajo su liderazgo, McDonald’s también amplió sus opciones de entrega y pago móvil para enfatizar la conveniencia.

La junta del gigante de la comida rápida votó sobre la partida de Steve Easterbrook, nacido en Watford, el viernes después de la revisión de informes internos al respecto.

El sr. Easterbrook, también renunció como presidente de McDonald’s y miembro de la junta directiva.

Las reglas de la compañía para los gerentes les prohíben involucrarse románticamente con sus subordinados.

Este lunes se darán a conocer detalles del paquete de indemnización del Steve Easterbrook, cuyos detalles seguramente serán seguidos de cerca por la opinión pública.

La compañía ha sido criticada por los bajos salarios que paga al personal de las tiendas, por lo que elmismo Easterbrook se enfrentó al escrutinio por su paquete de pago de 15,9 millones de dólares en el 2018.

Ese monto es por lo menos 2.124 veces menor que el salario promedio de los empleados, según analistas económicos consultados por la BBC.

