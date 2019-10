Jennifer Aniston mostró en Instagram su difícil preparación «tras cámaras»

La actriz Jennifer Aniston, que aun es novata en la aplicación Instagram, publicó una foto de sí misma, sin pantalones y con una expresión de mal humor en la cara; junto a dos estilistas, una trabajando en su cabello y la otra ajustando su calcetín.

La segunda foto muestra a Aniston, de 50 años, toda glamorosa y lista para una sesión de fotos para la revista Variety.

Jennifer Aniston completó su publicación con un título que daba un guiño a la clásica cita de Julia Roberts de «Notting Hill»; pero por supuesto, con un giro muy suyo.

«Solo soy una niña …preparada con un lindo cabello y maquillaje. Una estilista. Una fotógrafa. Un equipo de iluminación, máquina de viento, accesorios y una computadora …pidiéndote que pienses que me desperté así», escribió la actriz en Instagram.

Aniston se unió a Instagram hace menos de una semana, compartiendo una selfie con sus coestrellas de la famosa serie «Friends». La actriz ganó un millón de seguidores en solo 16 minutos y ahora cuenta con 15,4 millones actualmente.

La actriz no fue la única en publicar una foto de la reunión del elenco de «Friends». Courteney Cox, tambien publicó una foto de ella con Aniston y Matt LeBlanc durante una cena que organizó.

Jennifer Aniston, también reveló recientemente que ella y sus compañeros de reparto siempre están buscando nuevas formas de trabajar juntos; y que una vez rechazó un lugar en el conocido show televisivo «Saturday Night Live».

Jennifer Aniston gives nod to Julia Roberts in ‘Notting Hill’ with a pantsless Instagram picture: ‘I’m just a girl’ https://t.co/9mvQAQYMyi pic.twitter.com/t3uaNtRMC4

