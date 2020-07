¡Hospitalizado de emergencia! Jesús Berardinelli sufre síncope e insuficiencia respiratoria

La MLB regresa el próximo 23 de julio y lo hace con numerosas normas de protocolo para proteger a los jugadores del covid-19 y tratar de superar una crisis sanitaria que condiciona enormemente el calendario, ya que serán sólo 60 los partidos de Liga regular que dispute cada equipo.

Ese calendario reducido provoca que la temporada que está a punto de comenzar esté proyectada como la más corta desde el año 1878. En la Liga regular, cada conjunto disputará 40 encuentros contra rivales de su misma división (10 cada uno) y 20 partidos ante la misma división geográfica de la otra liga (Este contra Este, Central contra Central y Oeste frente a Oeste).







De los 60 partidos de esta fase regular que se prolongará hasta el 27 de septiembre, cada equipo disputará un total de 10 partidos contra cada oponente divididos en tres series. De los 20 partidos interligas, 10 se disputarán como local y 10 como visitante. Seis encuentros se jugarán contra el rival de interligas natural (3 como local y 3 como visitante) y cuatro choques contra otros dos oponentes de la división correspondiente de la otra liga (2 como local y 2 como visitante). Además, cada equipo jugará una serie de tres partidos en casa ante un cuarto oponente y una serie de tres partidos a domicilio frente a un quinto rival.

En la postemporada, a la que posiblemente se llegue tras algún partido de desempate al final de la Liga regular (a menos partidos, más posibilidad de empate a victorias) se mantendrá el mismo formato de 10 equipos, con los dos comodines en cada Liga.

El cambio del calendario es una de las primeras novedades obligadas por la crisis del covid-19, y la segunda será la disputa de los partidos a puerta cerrada, sin público en las gradas. Aunque algunas franquicias, como la de los Astros, abogaba por permitir la entrada de aficionados, difícilmente se verán antes del cierre de la campaña. Jim Craine, propietario de la franquicia de Houston, ha sido de los más críticos. “La única forma en la que el equipo pueda hacer frente a sus grandes pérdidas es permitiendo la entrada de aficionados que además compren cerveza y productos del equipo, ha asegurado.

La MLB, sin embargo, no lo ha contemplado y ha afirmado que no le temblará la mano en suspender la temporada si ve el más mínimo riesgo sanitario. Con un calendario tan apretado, no sólo se resentirá la economía de los clubes, sino que los jugadores percibirán tan sólo el 37% del salario que cobrarían si se disputará la temporada completa. El coronavirus perjudicará además deportivamente sobre todo a un equipo, ya que los Blue Jays no podrán jugar en Canadá sus partidos como locales. El Gobierno federal de su país ha denegado su petición ante el riesgo de estar permanentemente cruzando la frontera con Estados Unidos y regresando a Canadá. Dunedin, Florida, Buffalo y Nueva York son las ciudades favoritas para convertirse provisionalmente en el nuevo hogar de los ‘azulejos’.

El retorno de la competición se realizará igualmente en base a un protocolo de seguridad, que obligará a los jugadores a tomarse la temperatura dos veces al día y someterse a pruebas del covid-19 cada dos días y de anticuerpos una vez al mes, además de prohibirles explícitamente escupir en el campo de juego. No habrá intercambio de lineups en los prolegómenos, los lanzadores llevarán al montículo su bolsa de brea y los suplentes, técnicos y operarios del estadio estarán obligados a portar una mascarilla. En el capítulo del reglamento, un cambio importante. Los extrainnings comenzarán con un jugador en segunda base. Muchas novedades para una apasionante temporada más comprimida que nunca y cuyos pronósticos se pueden ver en Sportytrader, portal web que cuenta con los mejores pronósticos deportivos, así como un análisis completo de las casas de apuestas y un comparador de cuota. Información necesaria que será ideal tenerla a la mano cuando regrese formalmente la MLB 2020.

