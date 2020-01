¡Talento de sobra! Jhey Pi le canta al amor con su nuevo tema “Arte”

El cantautor venezolano Jhey Pi, llega con todo en este 2020 para seguir enamorando a su fanaticada y conquistar más corazones; pues presenta su nuevo tema promocional “Arte”.

Con el carisma que lo caracteriza, Jhey Pi visita la sala de redacción de ACN para contar todo sobre su nuevo éxito. “Arte” es el noveno tema que este pequeño en edad, pero grande en talentos, trae al público nacional e internacional.

“Arte” escrito por Gustavo Peña, relata una historia de amor que busca conquistar el corazón de una hermosa niña. “Es un tema de amor, yo le canto a una niña que es para mi un arte, de quien quiero su número, quiero que me siga en Instagram; un tema muy actual”, cuenta.

La canción con una fusión de ritmos urbanos; ya está disponible en las principales plataformas digitales.

El exitoso artista de tan solo 11 años de edad, cuenta que ya el videoclip fue grabado en un reconocido hotel de la ciudad de Valencia y próximamente podrá ser disfrutarlo en su canal de Youtobe. “Es un video muy fresco; hay una niña hermosa de ojos color verde a la que le canto con mi performance y busco enamorarla”, comenta.

Nuevos proyectos

El intérprete de temas como “Buena vibra”,”Soy tu Mario Bros” y “Kazumba”, canciones de su autoría; cuenta que este 2020 viene lleno de proyectos, pues planea incursionar en el mundo de la actuación, además; de adelantar que para este año estrenará 6 temas más como un regalo para su fanaticada.

Jhey Pi desde pequeño ha pisado grandes escenarios del país; hace poco celebró con un exitoso concierto sus 5 años de carrera musical, a pesar de su corta edad.

Los sueños de Jhey Pi

Jhey Pi, sueña con realizar grandes conciertos en el majestuoso escenario del Poliedro de Caracas; además de confesar que le encantaría realizar una colaboración musical con grandes cantautores como Nacho y Sebastián Yatra.

Pi invita a los jóvenes del país a no dejar de soñar. “A pesar de todas la adversidades, luchen por lo que quieren, no hay que pararle a la gente mala que dice que no lo lograrás. Sigue tu corazón y tus sueños”, expresa.

Finalmente, el pequeño cantautor comenta que está siempre activo en la redes sociales por lo cual hace la invitación a seguirlo en todas sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter como; @jpoficial10 y así tener una interacción directa con esta gran estrella musical.

