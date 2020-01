Lasso y Cami estrenaron el tema «Odio que te odio»

En todas las plataformas digitales, Lasso y Cami estrenaron este viernes «Odio que no te odio»; su nuevo tema juntos, luego del escuchado «Un Millón Como Tú».

A los pocos minutos de su lanzamiento, gran parte de los seguidores mayormente del venezolano; alabaron el tema y algunos aseguraron que lloraron al escucharlo.

De hecho, una semana antes Lasso logró ser tendencia digital y generar expectativas; cuando cada día posteaba en Twitter e Instagram videos con pequeños fragmentos de la letra y el audio inicial de la canción.

«Faltan horas para que puedan escuchar ‘Odio que no te odio’. Estoy que me muero de la ansiedad, no había tenido tanta desde ‘Un millón como tú’», difundió el cantante venezolano en Instagram.

Lasso y Cami de nuevo

Tras el éxito que trajo la canción «Un Millón Como Tú», Lasso y Cami decidieron interpretar otro tema cargado de más emociones.

El artista, compuso este tema junto a la puertorriqueña Raquel Sofía, con quien también escribió la canción antes mencionada. Además, el video estuvo bajo la dirección de Nuno Gomes y Charlie Nelson.

Inmediatamente al lanzamiento, sus redes sociales se llenaron de comentarios positivos; y prueba de ello es que en Youtube ya cuenta con más de 290 mil reproducciones.

«¿Cómo hago para escuchar la canción sin que se revuelvan todos mis sentimientos», escribió una seguidora.

Otro de los comentarios fueron, «la canción me pegó justo en el corazóncito. Gracias lassito por ser parte importante de mi despecho el día de hoy».

odio que tu suéter ya no huela más a ti.

odio que no te despediste, aún cuando sabías que no volverías.

odio que te creí.

pero lo que más odio, es que no te odio y nunca lo haré. en unas horas van a poder escuchar la canción más triste que he escrito#OdioQueNoTeOdio MAÑANA! pic.twitter.com/vFBUXBT2yt — Lasso (@LassoMusica) January 16, 2020

Con información: El Siglo/Foto: Cortesía

