JLO a cuerpazo de Reina en Jerusalén

¡A cuerpazo de Reina toma el sol Jennifer López!

La cantante Jennifer López fue fotografiada mientras se relajaba en la orilla de la playa; con un sencillo bikini negro que muestra lo bien que se ve a sus 50 años. Actualmente se encuentra en Jerusalen con Alex Rodriguez y su familia.

La imagen muestra a la diva del Bronx con un gran sombrero; que cubría su rostro muy cómoda en la arena luciendo sus piernas y un vientre muy ejercitado.

Aunque algunos se sorprenden por su excelente condición física; no es un secreto que JLO se mantiene activa con los ‘meneos’ que le sigue dando al cuerpo además de su estricta rutina de ejercicios y las dietas, para no perder sus curvas y su naturalidad.

JLO y Alex Rodríguez en el Muro de los Lamentos

Actualmente López se encuentra en Jerusalén su gira «It’s My Party Tour», y ha aprovechado estos días para compartir junto con su futuro esposo, Alex Rodríguez y sus hijos en algunos lugares iconos del medio oriente.

Jennifer López no solo ha ido a lugares de alegría en esta ciudad, sino que ha aprovechado el tiempo para acercarse a esos santuarios, lugares místicos, donde ha demostrado su cercanía y fe en Dios.

ACN/Don Balón/MiamiDiario

