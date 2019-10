A ritmo de récord José Altuve lideró triunfo de Astros ante Yanquis (+ vídeos)

José Altuve ganó tercer round a su compatriota Gleyber Torres, ambos la sacaron en el Yankee Stadium, pero «Astroboy» y Houston vencieron a Nueva York 4-1, en el tercero de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

La escuadra sideral que perdió el primer juego en casa, pues le devolvió el golpe al rival en el primero en la «Gran Manzana» y está arriba 2-1.

José Altuve ganó tercer round

Quien mejor que poner orden que José Altuve, el líder indiscutible de Houston en el primer lanzamiento de más de 86 millas que le hizo el dominicano Luis Severino, se la sacó soberbio entre el las praderas izquierda y central.

Astros aumentó su cuenta en el segundo tramo, con otro batazo de cuatro esquinas de Josh Reddick, también ante el el quisqueyano.

En el séptimo volvieron al ataque para pasar dos veces por la goma que al final selló ese segunda victoria que los coloca arriba en la Serie por el banderín del «Nuevo Circuito».

«Todo el mundo sabe que me gusta hacer swing al bate. No me gusta perder mucho tiempo en el plato», manifestó Altuve a las Mayores.com, tras el termino del desafío.

El maracayero suma 12 juegos consecutivos dando al menos un cohete en la postemporada.

Gleyber sacó el segundo

El caraqueño que en ese primer juego en Houston fue el gran protagonistas con su jonrón y cinco fletadas, vino en el octavo para también sacar el segundo de la Serie.

Por su parte, el abridor sideral Gerrit Cole sumó su victoria 19 en fila, al lanzar 7.0 innings, aceptó cinco hits, concedió cinco bases y ponchó a siete.

A ritmo de récord

Con su jonrón José Altuve empató la marca de la franquicia con 12 vuelacercas en octubre, ahora compartida con George Springer.

También tiene en la mira a su compatriota Miguel Cabrera, que tiene 13 vuelacercas en postemporada.

Por Astros, José Altuve de 5-2, cuadrangular (1), dos anotadas, remolcada y robo..

Por Yanquis, Gleyber Torres de 2-1, jonrón (2), anotada y producida.

#MLB Gleyber Torres conectó su 2do jonrón de la #ALCS para producir la única carrera de los Yankees Astros vencen 4-1 y domina la serie 2-1 José Altuve 5-2, HR (HOU)

Torres 2-1, HR (NYY)pic.twitter.com/yteM7kWIa0 — Ripken Gutiérrez (@RipkenGutierrez) October 16, 2019

ACN/MAS/Las Mayores

