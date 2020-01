¡No aceptó! Pekerman no dirigirá La Vinotinto

El entrenador Argentino José Pekerman no aceptó dirigir a la selección venezolana de fútbol, por lo cual la FVF seguirá en búsqueda de un nuevo entrenador de la selección nacional.

La Federación Venezolana de Fútbol se encuentra en la búsqueda del nuevo seleccionador técnico para ocupar la vacante que dejo Rafael Dudamel.

La información la dio a conocer el periodista venezolano Fernando Petrocelli, en su cuenta de twitter; josé Pekerman estaba interesado “pero lo pensó mucho y prefiere no dirigir ahora”

Fin de la novela José Pekerman. Me informan que el DT argentino estaba motivado y con ganas, pero lo pensó mucho y prefiere no dirigir ahora. Incluso su representante, Pascual Lezcano, está en Uruguay e iba a viajar a reunirse con él en Argentina, pero no se dará. Duro golpe.

— Fernando Petrocelli (@fpetrocelli) January 15, 2020