Joven pedaleó 1200 kilómetros con su padre a cuestas en la India

La joven de 15 años, Jyoti Kumari pedaleó con su padre a cuestas durante siete días y recorrieron 1200 kilómetros para llegar a su aldea natal en la India; luego de que los estragos económicos causados por la pandemia hayan dejado sin ingresos a su progenitor quien además presenta una discapacidad.

Así lo reseñó, el medio The Hindustan Times, dónde se lee que la situación ha afectado a la población más vulnerable; por lo que la adolescente se vio obligada a viajar esa distancia en una bicicleta de paseo adaptada para poder cargar a su padre Mohan Paswan.

Fue así, como padre e hija emprendieron el largo viaje donde debieron sobre todo ella; tener fuerza y motivos importantes para salir de Gurugram, un suburbio de Nueva Delhi; hasta la aldea natal de la familia, Darbhanga, en el estado de Bihar.

15yrold #JyotiKumari travel 1200km frm #Delhi to Darbhanga on cycle

to bring her injured father home aftr the two could not afford transportation their state

while cyclin at night as we used to see hundreds of migrants walking on d highways-Jyoti#coronavirus #lokdown #India pic.twitter.com/FDPIxOnbG1

— Aboriginal of India (@IndiaAboriginal) May 19, 2020