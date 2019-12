¡»Breve y exitoso»! Juan Luis Guerra sometido a procedimiento cardiovascular

Los fanáticos de «Kill Bill», se alegrarán de saber que el director Quentin Tarantino ha ofrecido buenas noticias, sobre la posible incorporación de una tercera película a la franquicia.

En una entrevista con el presentador de TV Andy Cohen, el director de 56 años reveló que una tercera película podría seguir «Kill Bill: Vol. 1» y «Kill Bill: Vol. 2».

«Acabo de cenar con Uma Thurman anoche», dijo Tarantino. “Estábamos en un restaurante japonés realmente genial. Tengo una idea de lo que haría con [‘Kill Bill Vol. 3 ‘]. Eso fue todo, conquistar el concepto. ¿Qué le ha pasado a La novia desde entonces? ¿Y qué quiero hacer?

En las dos primeras películas, Uma Thurman interpreta a la novia, una mujer que se despierta de un coma con la misión de destruir a los asesinos que la traicionaron. Thurman recibió nominaciones al Globo de Oro por sus actuaciones en las películas de 2003 y 2004.

Quentin Tarantino said that ‘Kill Bill Vol. 3’ is ‘definitely in the cards’ but «it would be at least three years from now.pic.twitter.com/t1i3eyOtWk

