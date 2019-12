«Jumanji» se apoderó de la taquilla desplazando a «Frozen 2» (+Video)

«Jumanji: The Next Level» envió a «Frozen 2» directo al hielo del segundo lugar, mientras que «Richard Jewell» de Clint Eastwood abrió con uno de los peores debuts de taquilla norteamericana para este fin de semana.

La película de Sony, protagonizada por Dwayne Johnson y Kevin Hart aportó $60.1 millones en EE.UU. y Canadá, para romper un récord de tres días para una comedia en diciembre para la productora cinematográfica.

La película es una continuación de «Jumanji: Welcome to the Jungle» de 2017, que recaudó $962 millones en todo el mundo.

Una semana antes de su apertura en Norteamérica, «Jumanji: The Next Level» de Sony debutó en 18 países, donde ganó internacionalmente $52.5 millones.

La película fue el primer lanzamiento de Hart desde que la comedia de actores sufrió una grave lesión en la espalda después de que lujoso vehículo en el que viajaba se estrellara en California, el pasado mes de septiembre.

Video cortesía de Sony Pictures Entertainment

«La gente de ‘Another reboot’ (Otro reinicio) una franquicia conocida en el ámbito del cine, dijo que la película cumplió muy bien con la promesa del marketing, y todo el concepto de la película simplemente resonó en el público», dijo Paul Dergarabedian, analista de medios senior para el rastreador de taquilla Comscore.

«Frozen 2» cayó al segundo lugar con $19.2 millones a nivel nacional después de reclamar el primer lugar de taquilla durante tres semanas consecutivas, ganando $367 millones desde su lanzamiento el 22 de noviembre.

La película animada que siguió a las aventuras de Anna y Elsa cruzó la marca de $1 mil millones a nivel mundial para convertirse en el tercer proyecto de Disney Animation de mil millones de dólares junto con «Frozen» y «Zootopia».

También se convirtió en el sexto lanzamiento de Walt Disney Studio en 2019.

«Es un mercado muy concurrido en este momento», dijo Dergarabedian. «Obviamente, ‘Jumanji’ tenía un atractivo tan amplio que impactó al público de todas las edades».

«Jumanji 2» sube de nivel con recaudación de taquilla de 60 mln dlr en su estreno https://t.co/CErvsSAxnb pic.twitter.com/82DLKBBNBk — Reuters Latam (@ReutersLatam) December 15, 2019

