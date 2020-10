Tribunal de Londres anula el fallo que daba a Guaidó control sobre el oro de Venezuela

El tribunal de Londres anuló este lunes el fallo que le permitía a Guaidó acceder a las más de 30 toneladas de oro venezolano que se encuentran depositadas en el Banco de Inglaterra.

El fallo considera que pese a que Guaidó, líder de la oposición, fue reconocido políticamente por Reino Unido como «presidente interino» de Venezuela, el Gobierno británico podría estar reconociendo «de facto» a la administración de Nicolás Maduro y por ello anula la sentencia dictada el pasado mes de julio por el Supremo, que reconoció al opositor como el único representante legítimo para acceder al oro.







Justicia británica anula fallo del oro venezolano

En esta nueva vuelta en el conflicto por el dinero que el Gobierno de Maduro ha reclamado en varias ocasiones; el tribunal de apelaciones ordenó además una investigación para determinar cuál de los dos dirigentes tiene la legitimidad sobre los fondos.

La justicia británica anula fallo del oro venezolano, pues, el juez Nigel Teare, del Tribunal Superior británico, reconoció en julio; que «inequívocamente» es Guaidó el «presidente interino constitucional» y que es la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por él la que tiene autoridad sobre los más de mil millones de dólares de oro venezolano bajo custodia británica. «El gobierno británico reconoce al señor Guaidó en su condición de presidente constitucional interino de Venezuela»; y «en virtud de la doctrina de una única voz, la corte debe aceptar esa declaración como inequívoca», escribió el juez en su decisión.

La firma de abogados que representa al BCV anunció entonces que apelaría el dictamen del juez, porque tal y como expusieron durante el juicio; consideran que, pese a que Reino Unido reconoce a Guaidó, toda la comunicación entre ambos países se refiere a Maduro como presidente, lo que confirmaría la legitimidad de su Gobierno.

A principios de mayo, Venezuela solicitó al Banco de Inglaterra la liberación de las reservas de oro; con el fin de usar el dinero para combatir la pandemia del coronavirus y, dos semanas después, el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, informó de que interpusieron una demanda contra el banco inglés en un tribunal de Londres.

31 toneladas de oro venezolano

«Venezuela demanda en tribunal británico al Banco de Inglaterra por robarse 31 toneladas de oro venezolano en su resguardo»; señaló Moncada en su cuenta de Twitter, y añadió que «el saqueo es un crimen de exterminio al negar al pueblo medios vitales para enfrentar la peor pandemia en un siglo», pero Guaidó considera que sacar los activos de Londres, algo que los chavistas han exigido hasta en tres ocasiones, supondría una «transacción ilegítima». El Banco de Inglaterra se declaró entonces «en medio de las partes» en disputa.

La entidad bancaria con sede en Londres es uno de los mayores proveedores del servicio de custodia de oro a nivel mundial. La crisis del petróleo y las sanciones impuestas por Estados Unidos han dejado a Venezuela sin liquidez, y esta no es la primera vez que el gobierno nacional piden la recuperación de sus activos.

En febrero de 2019; Maduro exigió a Reino Unido la devolución: «Espero que la legalidad internacional sea respetada, que la justicia prime y que Venezuela no sea despojada de algo que le pertenece», aseguró entonces. Pero Guaidó solicitó a la entonces primera ministra Theresa May que las reservas no fueran devueltas; ya que la repatriación de esos activos supondría una «transacción ilegítima». Maduro hizo otra solicitud en el 2018 que tampoco prosperó.

