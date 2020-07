Justin Timberlake y Jessica Biel tuvieron su segundo hijo en secreto

La influencer Emma Guerrero, confesó que pensó en suicidarse y contó el infierno que vive luego de que se filtrara su video íntimo; con el actor venezolano José Ramón Barreto.

En una entrevista para el programa En Contacto de Ecuavisa; Guerrero contó como está afrontando su situación luego de que saliera a la luz el video íntimo de ella con Barreto.







Con lágrimas en los ojos, Emma explicó que esta situación ha sido muy difícil para ella; pues ha tenido que enfrentar una gran vergüenza no solo en redes sociales, sino también en diversos lugares, como en su vivienda y trabajo.

Emma Guerrero pensó en suicidarse

Asimismo, asegura que todavía no puede creer lo que ha sucedido con el video. “Mi mamá no me quería dejar sola porque la verdad se me pasó un millón de veces por la cabeza matarme (…). La gente comentaba frases que yo dije en el video. Son súper mal intencionadas; porque les importa tan poco como yo me pueda sentir”, manifestó.

De igual manera, expresó lo mal que se siente por lo que también ha tenido que atravesar su pareja; como consecuencia de la grabación.

‘“Siento mucha pena por mi novio. Me siento como culpable, pero no soy culpable (…) Si bajo a mi edificio es automático para taparme la cara; y no quiero que eso pase”, agregó también.

Asimismo, contó que recientemente tuvo un altercado; con dos “conocidas de la televisión” que al verla se burlaron de su situación.

