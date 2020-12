Juventus se impone y Cristiano mandó en el Camp Nou de Messi (+ vídeos)

En Turín sin Cristiano, la azulgrana ganó 2-0; este martes 8 de diciembre, en el Camp Nou, Juventus vence a Barcelona 3-0, con Cristiano en cancha y autor de dos goles y la «Vecchia Signora» se queda con el primer lugar del grupo en el cierre de esta fase en la Liga de Campeones.

Se abrazaron antes de arranque del partido, en una cancha que CR7 conoce, tras aquellos clásicos españoles cuando vistió y lo ganó todo con Real Madrid; pero al final la sonrisa se queda en la cara del portugués, que sigue ampliando su leyenda en Champions.

Messi y Cristiano no se veían las caras en un terreno de juego desde el 6 de mayo de 2018; cuando Barcelona y Madrid empataron a dos en partido de Liga en el Camp Nou; ese día ambos anotaron una diana.

Fue el desafío 37 entre el rosarino y el nacido en Madeira, con 11 victorias para Cristino, aunque Messi continúa al frente con 16, pero en cuanto a goles, CR7 llegó a 21 por los 22 del argentino y Juventus vence a Barcelona.

¡ÉPICO! El momento exacto cuando Leo Messi y Cristiano Ronaldo se volvieron a encontrar pic.twitter.com/r469ZKBBF8 — Goal en español (@Goal_en_espanol) December 8, 2020

Juventus vence a Barcelona

Las dos únicas llegadas que tuvo el equipo del holandés Ronald Koeman las generó Messi, en ambas otro veterano de mil batallas, Giggi Buffon le ganó ambos desafíos.

Juventus, dirigido por Andrea Pirlo, no se equivocó cuando dice que el problema de Messi no es su juego, ni lo físico, es mental y así fue; porque el argentino no se ve feliz ya ese césped, donde también lo ha ganado todo y pierde otro intento en ser el mortal con más goles en un mismo club, una cifra que aún está en poder del brasileño Pelé (643).

Pero, Cristiano, quien se perdió el primer enfrentamiento, en el arranque de la Champions, por su positivo de covid-19, desde su regreso no ha parado de anotar y ahora lo hizo desde el punto blanco, sin titubeos o suspensos, para romper también un invicto del azulgrana en la competencia.

Además, no perdía en el Camp Nou desde 2013 y es la primera ocasión en su historia europea que encaja par de dianas de penal.

De esta manera, los azulgranas acabaron de la peor manera una racha que duraba desde 2013; que se había prolongado durante 38 partidos, con 34 victorias y 4 empates.

En 20 minutos perdía 2-0

Ya en 20 minutos, Barcelona perdía 2-0, a los 13′, Araujo le comete falta a Cristiano y el portugués fue por primera vez al mano a mano con Ter Stegen; lo «mata» con disparo casi por el centro, mientras el alemán se lanzaba por la izquierda.

El segundo, interviene el jugador con más asistencia en la Juve, el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, centra y el mediocampista estadounidense Weston McKennie anotó un golazo en juego que solo pisaba los 20 minutos.

Sin público, como manda por la pandemia; Barcelona se hacía trizas contra un rival que con ese marcador le estaba quitando el invicto en el presente certamen, el primer lugar y hasta el honor.

CR7 liquidó a Barça

En la complementaria, con apenas 7 minutos del reinicio, llegó el 3-0, por la misma vía, de penal para Cristiano, tras la mano de Lenglet, que sentenció el juez alemán Tobias Stieler, luego observar el VAR, resultado que sellaba el primer lugar de la llave y el lusitano tampoco falló.

Barcelona necesitaba dos goles para recuperar de nuevo la cima del grupo, algo que ha hecho en muchas ocasiones, remontadas épicas, pero nada, Juventus le dio cancha, ni así, al punto que el escándalo pudo ser peor (¿más?), cuando el VAR anuló un tanto de Ramsey por posición adelantada.

Juventus vence a Barcelona y se cierra otro capítulo Messi-Cristiano; considerados hoy por hoy los mejores jugadores del planeta y por lo menos en la última década un «pelo» más.

El portugués marcó su doble 115 en Champions y acumula 134 goles, más que nadie, además 752 tantos a 16 de los anotados por Pelé en su carrera; Messi tiene 118 dianas y sigue a dos del «O Rei» como el único mortal (leyenda) con más tantos en un mismo club.

Impresiones

«Siempre he tenido una relación muy cordial con Messi. Nunca le vi como un rival. Siempre me he llevado muy bien. Le veo como siempre, el Barça está en un momento difícil pero siempre es el Barça. Es un excelente equipo». Cristiano Ronaldo

«Venir a Barcelona a marcar tres goles es una hazaña, ¿de no ser así cómo tenemos que llamarla? Es mérito de un gran grupo… Contamos con un jugador como Cristiano, que nunca falla». Leonardo Bonucci

«Fue un partido perfecto. Bajo todos los puntos de vista hemos estado bien y en el inicio se han demostrado actitudes diferentes en los dos equipos. He visto más ganas en mi equipo”. Andrea Pirlo

“A la mínima nos meten un gol y esto es muy duro…Hay dos cosas a mejorar: los errores individuales y la manera de defender». Marc-André ter Stegen

“Hemos entrado al partido pensando en no perder en vez de ir con la actitud de ganarlo…“la derrota ha sido por culpa de la primera media hora». Ronald Koeman

“La culpa es de los jugadores porque somos los que jugamos. Hay que querer mejorar. Solo así iremos hacia adelante. Podemos buscar excusas, pero la única manera es dejar todo esto a un lado y trabajar”. Antoine Griezmann

https://twitter.com/elchiringuitotv/status/1336438954866978821?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1336438954866978821%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2Felchiringuitotv2Fstatus2F1336438954866978821widget%3DTweet

Ficha técnica

Barcelona (0): Ter Stegen; Dest, Araujo (Mingueza, 82′), Lenglet (Umtiti, 55′), Jordi Alba (Junior Firpo, 55′); Pjanic, De Jong; Trincao (Braithwaite, 46′), Messi, Pedri (Riqui Puig, 66′); Griezmann. DT. Ronald Koeman.

Juventus (3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci: McKennie, Arthur (Betancurt, 71′); Cuadrado (Bernardeschi, 85′), Alex Sandro; Ramsey (Rabiot, 71′); Cristiano Ronaldo (Chiesa, 90+2′) y Morata (Dybala, 85′). DT. Andrea Pirlo.

Goles: Cristiano Ronaldo (13′ y 52, ambos de penal); McKennie (20′).

Árbitro: Tobias Stieler (Alemania). Amonestados: Alba (27′), Ramsey (28′), Lenglet (31′), Morata (53′), Umtiti (60′), Danilo (69′) y a Junior Firpo (79′). Escenario: Estadio Camp Nou, sin espectadores.

https://twitter.com/i/status/1336445126323920897

ACN/MAS/Agencias

No deje de leer: Siete vacantes por cubrir en octavos de Champions y banquete: Messi-CR7

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN