¡Los prohibió como mascotas! Kim Jong Un ordenó confiscar todos los perros

El dictador comunista norcoreano Kim Jong Un, ordenó confiscar todos perros domésticos en la capital del país, afirmando que los perros representan la «decadencia» occidental» (capitalismo), pero los dueños temen que los animales sean sacrificados masivamente como fuente de alimento para miles de hambrientos norcoreanos.

El líder norcoreano emitió una «orden ejecutiva» para confiscar a las mascotas, alegando que eran parte de «una tendencia contaminada por la ideología burguesa occidental»; según dijo una fuente a la edición en inglés del periódico surcoreano «Chosun Ilbo».

«La gente común cría cerdos y ganado en sus porches, pero los funcionarios de alto rango y los ricos tienen perros como mascotas; lo que avivó cierto resentimiento entre las clases bajas», expresó la fuente al tabloide surcoreano.

«Las autoridades han identificado los hogares con perros de compañía y les están obligando a entregarlos o serán confiscados por la fuerza y sacrificados»; expresó el informante norcoreano.

Pero mientras el régimen opresivo comunista dice que la drástica medida es contra «la extravagancia capitalista» de Pyongyang; los dueños de perros temen que dada la escasez de alimentos de Corea del Norte y la propensión a comer carne de perro, la instrucción signifique que la carne de sus mascotas irá a alimentar a masas de hambrientos norcoreanos.

Los dueños de perros en la capital Pyongyang, literalmente están «maldiciendo a Kim Jong Un a sus espaldas; pero por lo demás, tienen las manos atadas», lamentó la fuente consultada por el diario Chosun Ilbo.

Kim Jong Un orders pet dogs to be confiscated in North Korean capital https://t.co/mz4dQILaCK pic.twitter.com/1D5QAfi8n5

— New York Post (@nypost) August 17, 2020