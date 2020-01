Kim Jong-Un amenazó con reiniciar las pruebas de misiles nucleares

Este miércoles, el líder norcoreano Kim Jong-un, amenazo con poner fin a la suspensión de las pruebas de misiles nucleares y de largo alcance establecidas durante las conversaciones con Estados Unidos.

El líder norcoreano dijo en tono amenazante que su país pronto tendría «una nueva arma estratégica».

Sin embargo, Kim Jong-Un dejó una puerta abierta para el diálogo y afirmando que el alcance de cualquier prueba de armas dependería de la «actitud» de los Estados Unidos.

El impulso que llevó a avances en las negociaciones nucleares con Corea del Norte de los últimos años se ha estancado; debido a que Washington se niega a levantar las sanciones hasta que Pyongyang abandone por completo su programa nuclear y de misiles.

Norcorea realizó varias pruebas de misiles más pequeños a finales de 2019, en lo que se vio como un intento de presionar a Estados Unidos; para que realice las esperadas concesiones.

Corea del Norte desarrolla una “nueva arma estratégica”

Sin embargo la moratoria autodeclarada sobre pruebas nucleares y pruebas de misiles balísticos intercontinentales (ICBM) con los que Corea del Norte podría alcanzar el territorio continental de los Estados Unidos, había sido una de las bases de las negociaciones con Washington.

Los comentarios de Kim Jong-Un llegaron al final de una reunión de cuatro días de líderes del partido en Pyongyang; un evento inusual para esta época del año.

El 1 de enero, los medios estatales de Norcorea informaron que su país ya no sesentía obligado a observar la moratoria autodeclarada, ya que Estados Unidos continuó los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur; y además había intensificado sus sanciones.

«Bajo tal condición, no hay motivos para que nos unamos unilateralmente al compromiso por más tiempo, el compromiso del cual no hay una contraparte, y esto está enfriando nuestros esfuerzos por el desarme nuclear; y la no proliferación mundial», informó la agencia de noticias KCNA.

Finalmente, Kim-Jong-Un amenazó con que «el mundo será testigo de una “nueva arma estratégica» de Corea del Norte «en un futuro muy cercano»; sin dar más detalles al respecto.

Con información de: ACN|BBC|ElPais.es|Redes

