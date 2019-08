Kim Jong-Un esta muy satisfecho con las últimas pruebas de armas

La agencia de noticias de Corea del Norte, dijo este sábado que el líder Kim Jong-Un supervisó las pruebas de una nueva arma no especificada, lo cual ha sido visto como un intento para presionar a Washington y Seúl por las lentas negociaciones nucleares y sus ejercicios militares conjuntos.

La Agencia Central de Noticias Coreanas de Pyongyang, o KCNA, dijo que después de los lanzamientos del viernes, Kim Jong-Un expresó «gran satisfacción» por la alta tasa de éxito de sus militares en las pruebas recientes, prometiendo desarrollar «capacidades militares invencibles que nadie se atrevería a provocar».

El informe no mencionó ningún comentario específico acerca de los Estados Unidos o Corea del Sur.

Los lanzamientos fueron la sexta ronda de pruebas de Corea del Norte desde finales de julio que revelaron desarrollos de un nuevo sistema de artillería de cohetes y dos sistemas de misiles balísticos móviles de corto alcance separados que, según los expertos, ampliarían su capacidad para atacar objetivos en Corea del Sur, incluidas las bases estadounidenses allí.

KCNA no describió cuáles fueron las armas probadas el viernes o cómo se desempeñaron, pero indicaron que las pruebas habían sido exitosas.

El periódico oficial de Corea del Norte, Rodong Sinmun, publicó fotos que mostraban lo que parecía ser un misil volando desde un lanzador instalado en un vehículo; y el posterior impacto en lo que parecía ser un objetivo costero.

Kim Jong-Un se ve con júbilo en las imágenes, levantando el puño mientras celebra con algunos oficiales militares presentes.

En una declaración separada el sábado, KCNA reprendió los simulacros militares en curso entre Estados Unidos y Corea del Sur; tildándolos como un ensayo de invasión que obliga a Corea del Norte a desarrollar constantemente «poderosos medios físicos y su despliegue para una guerra real».

Estados Unidos ha reducido sus principales ejercicios militares con Corea del Sur y ha detenido los envíos de activos estratégicos como bombarderos de largo alcance y portaaviones; a la región desde la primera cumbre entre Kim y el presidente Donald Trump el año pasado.

Pero Corea del Norte dice que incluso los ejercicios más pequeños violan los acuerdos entre los líderes.

North Korean leader Kim Jong Un expressed “great satisfaction” with recent testing activity; and vowed to build up “invincible military capabilities no one dare provoke,» according to state media. https://t.co/0oseVUDiwg

— The Associated Press (@AP) August 17, 2019