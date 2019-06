Trump y Kim se reunen en Corea del Norte

No dejes de leer: Embajador de Corea del Norte de visita en Valencia

Pero la segunda cumbre en Hanoi se rompió después de que las dos partes no lograron reducir las diferencias entre la demanda de Estados Unidos de que Corea del Norte renuncie a sus armas nucleares y la demanda de alivio de sanciones de Corea del Norte.

El Papa Francisco, haciendo su discurso semanal en la Plaza de San Pedro, elogió la reunión. «Saludo a los protagonistas, con la oración de que un gesto tan significativo será un paso más en el camino hacia la paz, no solo en esa península, sino por el bien de todo el mundo», dijo.

Dijo que ambas partes establecerán equipos para impulsar las conversaciones estancadas destinadas a lograr que Corea del Norte renuncie a sus armas nucleares, y agregó que «la velocidad no es lo importante».

La reunión, iniciada por un tweet espontáneo de Trump que Kim dijo que lo tomó por sorpresa, mostró una vez más la relación entre los dos. Pero no están más cerca de reducir la brecha entre sus posiciones ya que se alejaron de su cumbre en febrero en Vietnam.