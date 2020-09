Søren Kragh Andersen logra doblete y Roglic mantiene liderato del Tour

El danés Søren Kragh Andersen logró doblete, al imponerse en la decimonovena etapa del Tour de Francia decimonovena etapa entre Bourg- En- Bresse y Champagnole, de 166,5 kilómetros; en la que mantuvo el liderato el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma).

Kragh Andersen, del equipo Sunweb, entró en solitario en meta con un tiempo de 3h.36.33; a una media de 46,1 kms por hora; escoltado a 53 segundos por el esloveno Luka Mezgec (Mitchelton) y el belga Jasper Stuyvens (Trek).

En la general Roglic manda con una ventaja de 57 segundos sobre su compatriota Tadej Pogacar (UAE Emirates); mientras que el colombiano Miguel Ángel López (Astana) está a 1.27.

«Tengo que decir que en el último kilómetro les gritaba que me confirmaran que llevaba un minuto porque no me lo creía; dos victorias en el mismo Tour de Francia, increíble, estoy sin palabras. Nunca podría haber soñado con algo mejor», dijo el emocionado danés.

Andersen, de 26 años, tuvo que atacar en un grupo donde se encontraban los mejores esprinters y velocistas del Tour.

«En el grupo de escapada estaban los mejores corredores del mundo en clásicas, y pensé ¿cómo puedo vencer a estos muchachos?; el momento llegó después de que Matteo Trentin atacara muy fuerte. Yo iba al límite, pero pude responder», agregó.

Al final, el ciclista danés tiró de astucia para atacar en el momento justo y mantener la distancia; «Pensé que si tenía un pequeño espacio, mis rivales podrían mirarse, y eso es exactamente lo que sucedió. Esa fue mi suerte. Este es un recuerdo de por vida, estoy muy feliz».

Este sábado de decide el Tour con la disputa de la vigésima etapa, una contrarreloj de 36,2 kilómetros, los últimos 6 en subida a La Planche des Belles Filles. Quedará definido el podio de París.

