No es una adicción lo que tiene Shakira y que preocupa; “por banales”, a unos cuantos de sus allegados. Pero si es un hábito desde niña, una candidez no apta para superficiales e insípidos y tal vez motivación principal de una de sus canciones más oídas, “Pies Descalzos”.

Por esta razón, la han llamado “cochina”, nada más alejado de la verdad, de una diva exquisita en su cuidado personal y salubridad.

Sólo elogios merece la barranquillera con su Fundación «Pies Descalzos» que tanto bien hace a miles de niños en Colombia y muchos otros paises Latinoaméricanos.

Al parecer Shakira, no quiere escapar de la palestra pública. La barranquillera confesó tener un hábito inusual que solo su esposo se lo soporta. Sobre todo si implica la limpieza y cuidado personal.

La encantadora Shakira con los pies descalzos

La cantante acepta que tiene un hábito curioso que resulta para la trivialidad de algunos, poco higiénico, y es andar descalza. “Reconozco que me encanta ir descalza. Siempre que puedo aparezco ante todo el mundo sin zapatos, aunque a algunos no les guste”, dijo la colombiana.

Cabe resaltar que, el primer disco que grabó Shakira llevó por nombre Pies Descalzos. Tal vez le hizo honor a su hábito.

Por alguna razón el nombre de su fundación, que beneficia a miles de niños en Colombia y otros países suramericanos, lleva el nombre de “Pies descalzos”, tal vez también le de calzados a muchos de sus críticos insustanciales.

Colaterales:

-La propuesta de matrimonio de un granjero que tiene asqueados a los internautas (+foto)

ACN/fm

No deje de leer: El papa Francisco lavó los pies de 12 detenidos en una cárcel de Roma(Opens in a new browser tab)