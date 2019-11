La influencer que odia a las venezolanas la acusan por vandalismo (Video)

Aquí Daneidy Barrera, de EpaColombia, captada desde otro ángulo destrozando estación del trasmilenium. Ella está arrepentida y dice que lo va a pagar pero ¿como hará tal cosa? No quiero decirle bruta. ¿como se le ocurrió grabarse así? #EpaColombia pic.twitter.com/u44zydeF2B

«Hola amigas ¿como están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas yo se que ustedes me aman y son super fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública», aseguró ‘Epa Colombia’.

No obstante, la chica quien se ha hecho famosa no aclara si está dispuesta a entregarse a la justicia. Su pareja es una lesbiana que practica fútbol.