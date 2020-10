¡Reapareció! Lacava aseguró que se ocupará de la falla del gas y la electricidad en Carabobo

Este lunes gobernador de Carabobo, Rafael Lacava aseguró a través de un video publicado en la red social Instagram, que se ocupará de la falla del servicio de gas y electricidad en el estado.

“Es el tema que más me preocupa” aseguró. “Yo me voy a montar en esto. Las pocas fuerzas que tenga; conjuntamente con el equipo vamos a minimizar los problemas del gas”; dijo al señalar que aún no se siente bien.

Lacava aseveró que ha estado fuera de combate, en la cama; pero reconoció los problemas de la parte eléctrica y otros que tienen azotado a los carabobeños.

“Desde aquí echándole pichón, porque tengo un poquito más de fuerza de la que tenía la semana pasada; y voy a tratar de hacer lo posible para que se vaya mejorando la situación “, puntualiizó.

Cae recordar, que Rafael Lacava dio positivo a la prueba de COVID-19 en agosto pasado.

El mandatario regional indicó que tuvo que aparecer de nuevo para evitar rumores de que se había marchado de la gobernación y pidió que dejaran las intrigas; aun visiblemente debilitado.

Asimismo, reiteró que vienen importantes arreglos al viaducto La Cabrera y adecuaciones; a los sistemas de salud.

Finamente, Lacava se despidió en el video pidiendo a todos cuidarse. Además habló de otros presuntos hallazgos relacionadas con un medicamento para el COVID-19 con sello carabobeño.

