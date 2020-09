¡Lamentable! Falleció el animador de «El Avispero» Yanosky Muñoz

View this post on Instagram

Nos prometimos ganar un Oscar Yanosky en esa tienda alquilando unas películas un domingo hace 5 años y te lo juro por mi hija que lo ganaré algún día por los dos, te amare por siempre y siempre serás la persona que más influenció mi carrera. – Se nos acaba de ir EL ARTISTA DE LA COMEDIA TEATRAL MÁS GRANDE QUE TUVO VENEZUELA❤️