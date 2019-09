El líder norcoreano invitó mediante una carta a Trump

La Casa Blanca recibió una carta de Kim Jong Un, el líder del régimen de Corea del Norte, invitando al presidente Trump a visitar la capital Pyongyang, lo que podría ser las primeras gestiones antes de una cuarta visita oficial, de acuerdo a informaciones de la agencia de noticias Associated Press.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado, no respondieron de inmediato a la solicitud realizada por la agencia Reuters para confirmar el informe en el periódico Joongang Ilbo de Corea del Sur.

Según algunos informes, la carta data de una fecha anterior al último lanzamiento de corto alcance del país desde hace una semana.

La reciente sacudida geopolítica originada el régimen de Pyongyang sobre la Casa Blanca, podría tener implicaciones negativas sobre el progreso en estas discusiones.

Corea del Norte expresó su desdén por John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional de Trump.

Funcionarios de Pyongyang lo llamaron «belicista» y un «producto humano defectuoso» que glorificó el cambio de régimen y los ataques preventivos.

La semana pasada, Trump llegó a acusar a Bolton de asustar a Kim de las negociaciones al mencionar el «modelo de Libia» el año pasado al discutir cómo podría ser un acuerdo para desnuclearizar a Corea del Norte.

Moammar Gadafi de Libia fue derrocado y asesinado en 2011 después de renunciar a las armas de destrucción masiva.

Trump dijo que Kim no quería «nada que ver con John Bolton». Y el presidente dijo que no culpaba al líder norcoreano por estar molesto.

Aún así, «es poco probable que el cambio de un asesor altere drásticamente el curso de la política estadounidense», dijo Leif-Eric Easley, profesor de la Universidad Ewha Womans de Corea del Sur.

