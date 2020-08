La diva del Bronx lanzará su línea de cosméticos “JLO Beauty”

La clásica película de terror El Exorcista, tendrá una nueva versión, que al parecer se estrenará en el 2021; luego de que la productora Morgan Creek desarrolle este nuevo proyecto cinematográfico basado en la novela de William Peter Blatty.

Aunque aún no existe un anunció oficial, se conoció que el proyecto fue mencionado en un reporte de Deadline; cuando se asomó el remake de Dead Ringers.

Respecto a la inicitiva, se conoció de manera extraoficial que sería un reinicio; donde partiría la historia desde cero.

En este sentido, es de recordar que Creek estuvo involucrada en la última adaptación para cine; lo que dio pie a dos películas, Exorcist: The Beginning y Dominion: Prequel to the Exorcist.

De hecho, en ese momento la casa productora también se unió al equipo de la serie de televisión; que tuvo dos temporadas transmitidas ambas en el canal Fox.

2021: El Exorcista estrenará nueva versión

Cabe recordar, que aunque El Exorcista se estrenó en 1973, con el paso de los años; se convirtió en una franquicia. Exorcist II: The Heretic llegó (1977), The Exorcist III (1990) y la precuela con Exorcist: The Beginning (2004).

Luego de ello, se estrenó una serie en 2016, protagonizada por el méxicano, Alfonso Herrara; de la cual fue parte en una historia donde tres sacerdotes intentaban resolver casos de personas poseídas.

En este sentido, aunque El Exorcista se estrenará en 2021, no hay fecha oficial para el público; sin embargo los productores comentaron que si planean estrenarla ese año y mantendrán la esencia de la trama, como si fuera la primera vez.

Respecto a sus inicios, en el año 1979, el trabajo cinematográfico recaudó la asombrosa cantidad de $ 441 millones de dólares; tomando el cuenta su presupuesto de $12 millones de dólares.

«Provocó desmayos, vómitos, protestas del público y peticiones de prohibición, que solo ayudaron a generar más curiosidad; y a llevar a más fanáticos del terror al cine», reseñó GQ México.

Luego de las sensaciones y reacciones que generó en la audiencia, la película fue nominada a 10 premios Oscar ese año; pero ganó solo en las categorías de Mejor Guion Adaptado y Mejor Mezcla de Sonido.

En relación a que El Exorcista estrenará nueva versión en 2021, tiene a muchos fanáticos preocupados; puesto que según sus opinione en redes sociales «podría salir muy bien o todo lo contrario».

Con información: ACN/La Tercera/GQ México/Foto: Cortesía

Lee también: