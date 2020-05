Liquidación total

Desde el Exilio/Expedientes a la carta- sicarios judiciales: Por José Gregorio Briceño Torrealba.- Si buscas por encimita de cualquier poder u organismo del narcoestado venezolano; enseguida consigues una nata rancia de fraude; estafa, podredumbre, no hay por dónde agarrar esa olla de guisos aliñada por el desenfreno del poder que envenenó hasta la médula a nuestra institucionalidad.

Apenas echamos una ojeada a las «causas» de los presos políticos y no hay posibilidad de discernir; de razonar los argumentos de esas detenciones, propio de las dictaduras, son arbitrarias; y sin soporte real de los delitos imputados. Eso sí, tienen delitos que los llamo «delito comodín»; el cual usan para todo ya que a los que cocinan los expedientes; algunos chef o sicarios judiciales se les acaba la creatividad y utilizan estos delitos como ingrediente rápido para elaborar los Expedientes a la carta.

Además, es bueno recalcar, que a Venezuela le cayó encima lo peor de lo peor; pues no somos nada más víctimas de una dictadura feroz; si no que sus titiriteros son dueños del Cartel de los Soles, la organización narcocriminal organizada más grande de América; ¡Una Guará! dirían los hermanos por los lados del estado Lara.

Quienes usurpan el poder

A veces escuchamos decir a quienes aún no logran comprender qué clase de plastas de excremento usurpan el poder; cosas como » pero si no has cometido ningún delito; no te preocupes, se hará justicia». Explicar cómo «funciona» esta cochinada a los ajenos a nuestro padecer; a veces nos genera más impotencia pues son situaciones de verdad que no son aceptadas por la mente humana; tanta alevosía y traición a los principios legales, morales asquea al más escéptico.

Por eso hablar de la mayoría de los integrantes del poder judicial en Venezuela; salvando la difícil tarea de algunos funcionarios cuya honestidad ha perdurado en medio de tanta basura. La politización de los poderes se pervirtió a niveles extraordinarios con la revolución; hasta la cuarta república se lograba demostrar que las acciones legales sin soporte; se dirimian en las instancias correspondientes y se imponía el estado de derecho. La profesionalización de la carrera era respetada e indiscutiblemente predominaba la independencia de las instituciones. Después de 21 años de revolución podemos afirmar categóricamente que sabiendo que todas las instituciones están secuestradas por los capos; pero la más pervertida es el poder judicial y dentro de ese organismo el Circuito Judicial más cuestionado; es el del estado Monagas, como siempre con sus excepciones.

El poder judicial en l estado Monagas

En mi empeño por hacer seguimiento de lo que acontece en mi amado estado natal; obtengo información veraz de todos los flancos de ataque del Castro chavismo en contra de los ciudadanos. En días pasados hice una denuncia contra algunos de sus miembros, refiriéndome al expediente NP01-P2020-000536, allí menciono a la presidenta del Circuito Judicial Penal de Monagas, Patricia Elena Mirabal Rengel, nativa del estado Miranda y amiga íntima del presidente del Tribunal Supremo de Justicia Maikel Moreno.

Esta joya está denunciada ante la Fiscalia 12 anticorrupción del estado Monagas, también por ante la Inspectoría General de Tribunales y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Es importante destacar que el esposo José Rafael Orozco alias «chiquito nuevo rico», es el encargado de cobrar en divisas todas las mordidas o comisiones por los «favores recibidos».

Seguramente dentro de la estructura del Cartel de Los Soles está enlazada por instrucciones de su amigo el capo mayor Diosdado Cabello Rondón (véase imagen) con la narco gobernadora y su papel es facilitar o no entorpecer situaciones que se presenten en la distribución y salida de la droga por los caños del sur del estado Monagas

Aparte de su segura vinculación con el narcoentramado, ella tiene el control absoluto más allá de sus atribuciones, pues en ese Circuito los jueces no tienen autonomía en sus fallos, todos deben consultar las decisiones con la presidenta y quien no lo haga es perseguido. O sea, impone una sociedad a juro, así funciona la justicia revolucionaria.

Todos los negocios en sus manos

La flamante presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Monagas designa a los jueces provisorios o temporales para hacer todos los negocios y no tropezar con ningún obstáculo que le impida extorsionar a las víctimas. Por ejemplo en la Causa NP01-P-2019-3635 de Barrancas del Orinoco, delito: homicidio calificado por motivos fútiles e innobles, donde perdieron la vida 4 personas, se otorgó lo que es su especialidad y moda como es el cambio de sitio de reclusión, o sea vende la opción a los acusados de Casa por Cárcel. En este caso emitieron esa decisión en febrero del 2020.

La tarifa para ese tipo de decisiones ronda los 40.000 mil dólares así que ya hay un montón de casos resueltos de esa manera y el respectivo saldo de asesinos en la comodidad de su casa y probablemente violando la medida.

La desmotivación entre los profesionales del derecho es enorme, se sienten frustrados pues luego de haber estudiado tanto, haber sacado su especialización o posgrado e inclusive muchos con doctorado ven como gente sin principios, sin escrúpulos han asaltado el poder judicial y ya no es ético ejercer la profesión. Las denuncias inmediatamente son interceptadas pues abunda la conchupancia y el jalabolismo, se maneja el secuestro de expedientes, no dan respuesta a las solicitudes y si te la llegasen a dar son negativas sin haber hecho las diligencias correspondientes.

Por cierto se les escapó tapar una causa que me llegó como un soplo y que me dejó perplejo e impactado.

Tal es el asunto en el que la Fiscalia Primera a cargo de Ingrid Bermúdez y el Tribunal cuarto de Control a cargo de Uvineidis Ysabel Caraballo no sólo cobran en dólares y euros las gestiones, decisiones y hasta montan expedientes para extorsionar en componenda con el capitán José Ángel Ponce Sánchez y el Teniente Coronel Leonardo Antonio Gómez Acevedo comandante del grupo Antiextorsión y Secuestro 51 Monagas (CONAS) , sino que aceptan los sobornos hasta en porciones de droga porque las mencionada fiscal y juez tienen familiares que se encargan del menudeo de dichas drogas y así le sacan mayor ganancia. Aceptan todo tipo de pago.

Estados indefensos

Es indiscutible que estamos INDEFENSOS, hambreados y sin ninguna institución que nos ampare. La barbarie lograda por el #VirusComunista dejó destartalada a una sociedad en pleno apogeo de crecimiento y productividad colectiva, jóvenes estudiando , empresarios produciendo, la vida de un país vuelta añicos y todos los enfermos de poder como ésta Juez Patricia Mirabal Rengel son una vergüenza para nuestros abogados honestos, desde la cárcel del exilio doy toda mi energía para combatir esas prácticas y en un futuro muy cercano ya, desmantelar esa maraña de sicarios de la justicia venezolana.

Lo cotidiano en dictadura es que ser adversario político es ser perseguido y castigado con más saña, rencor y odio al aplicarles además de acusaciones falsas, torturas hasta asesinarlos en algunos casos. Es asqueante lo que está sucediendo en el estado Monagas con la mafia judicial al extremo. Estén muy pendientes porque vienen más denuncias de esa guarida de malandros.

Mi trabajo no desmaya dando suficiente información día a día del odio del narcochavismo hacia nuestros hermanos venezolanos y atacando a quienes cobardemente se escudan en el poder para seguir traicionando y mancilla do a la patria. No me detengo, voy p’alante con lo único que nos queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio «El Gato» Briceño Torrealba/Valeria Briceño – @josegbricenot /@valeriabricenot – @josegbricenot/ valeriabriceñot – Facebook: José Gregorio El Gato Briceño – http://gatobriceno.blogspot.com/2020/05/expedientes-la-carta-sicarios-judiciales.html

ACN/jgbt

