Llamado a restablecer la paz dentro del Parlamento

El constituyente Diosdado Cabello hizo un llamado de atención a los diputados opositores; para restablecer la paz dentro del Parlamento; rechazando las peleas registradas en los últimos días entre las fracciones de la derecha que allí participan y ratificó que en el transcurso del 2020 se realizarán las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional (AN).

ANC de Venezuela ratifica elecciones legislativas para este 2020

Cabello destacó la unidad entre los partidos del Bloque de la Patria; para evitar que el imperialismo y la oposición venezolana perjudiquen al país.

El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, reiteró la disposición de ese recinto; para recuperar la institucionalidad de la Asamblea Nacional y trabajar por el bien del país.

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC), Diosdado Cabello; ratificó este miércoles que en el transcurso de este 2020; se realizarán las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional (AN).

Comicios contra el desacato

Durante una conferencia de prensa en el Palacio Federal Legislativo ubicado en Caracas (capital); aseguró que uno de los objetivos del Gobierno es participar en los comicios; y recuperar el Parlamento, mediante los votos, para sacarla del desacato; que ha mantenido en la gestión de diputados opositores.

Asimismo, aseveró que la “ANC está a la orden de la comisión nombrada; para recuperar la institucionalidad de la Asamblea Nacional de Venezuela”; tras reconocer a la nueva directiva juramentada el pasado 5 de enero. «Nunca hemos desconocido a la Asamblea; quienes han dirigido a esa institución lo han hecho bajo la figura de desacato”, expresó.

Restablecer la paz dentro del Palacio Federal

Cabello detalló que se harán efectivas las medidas que sean requeridas; para el restablecimiento de la paz en las instalaciones de la AN.

“No vamos a permitir que destrocen este Palacio Federal Legislativo; y tomaremos las decisiones que tengamos que tomar para evitar esto y para evitar que el Estado se paralice»; porque los legisladores de la oposición no pueden colocar los intereses de la nación por encima de sus diferencias, dijo.

El constituyente hizo un llamado de atención a los diputados opositores; para restablecer la paz dentro del Parlamento, rechazando las peleas registradas en los últimos días; entre las fracciones de la derecha que allí participan.

Por otro lado, recordó que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); convocó a una gran movilización para el próximo martes a favor de la paz; y en contra de la desestabilización en el país.

ACN/AVN/Correo del Orinoco/@Mippcivzla/teleSUR

