Llegó el nuevo trailer del “Guasón” (Joker) el archienemigo de Batman (+Video)

El trailer final de “El Guasón” (The Joker) protagonizado por Todd Phillips, ha llegado revelando una versión arenosa y oscura del icónico villano de Batman.

La descripción de Warner Bros. del Joker dice: «La exploración de Phillips de Arthur Fleck, quien es retratado indeleblemente por Joaquin Phoenix, es de un hombre que lucha por encontrar su camino en la sociedad fracturada de Ciudad Gótica”.

“Un Payaso de alquiler de día, aspira a ser un comediante famoso por las noches… pero descubre que la broma siempre parece estar sobre él”, señala la reseña de Warner.

“Atrapado en una existencia cíclica entre la apatía y la crueldad, Arthur toma una mala decisión que provoca una reacción en cadena de eventos cada vez mayores», continua la descripción.

Sin embargo, el personaje de Arthur no es el único que se pone una máscara de payaso.

El trailer también muestra una Ciudad Gótica llena de payasos rebeldes, posiblemente como un sustituto temático de algo como el movimiento “anonymous”, el descontento con la sociedad en el mundo real.

Es algo pesado, pero promete una versión mucho más seria del supervillano de los cómics tradicionales, el Joker que tiene el enfoque ya bastante trillado como el visto en la película de Batman: The Dark Knight del 2008.

El trailer también nos da una mirada al padre de Bruce Wayne, Thomas (Brett Cullen). En la mayoría de las historias de Batman, la muerte de Thomas y su esposa Martha es el incidente definitorio que lleva a Bruce a tomar la capucha y luchar contra el crimen como un vigilante enmascarado.

Sin embargo, Thomas está muy vivo aquí, lo que significa que es probable que el Joker no presente un enfrentamiento entre su personaje titular y el héroe de capa oscura y capucha de murciélago.

Es muy posible que la película del Joker, ofrezca otra versión de las muertes tan retratadas de los padres Wayne en Crime Alley.

DC Comics y Warner Bros. parecen tener cuidado de distanciar esta representación del personaje de sus otras iteraciones, señalando que Joker es «una historia ficticia original e independiente que no se había visto antes en la pantalla grande».

Descubriremos si todas estas grandes ideas funcionan como una película de impacto en taquilla, cuando Joker llegue a los cines el próximo 4 de octubre.

New trailer. #JokerMovie – in theaters October 4. 🖤 this tweet to be the first to hear about exclusive content leading up to opening weekend. pic.twitter.com/dMdLZIjzwz

— Joker Movie (@jokermovie) August 28, 2019