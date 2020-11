Fuertes lluvias ocasionaron anegación de viviendas en Los Guayos

Abuelitos de Carabobo acuden diariamente a un comedor ubicado en La Michelena, Valencia, para obtener un plato de comida ante el bajo monto de su pensión.

Un salario o una pensión en Venezuela es insuficiente para adquirir lo mínimo necesario para alimentarse.

En el estado Carabobo un comedor de la iglesia católica recibe a 60 personas, incluidos adultos mayores, diariamente que dependen de ese plato de comida.

La señora Carmen Moreno aseguró que no había acudido antes a pesar de conocer de esta actividad porque no estaba en las condiciones que se encuentra en la actualidad.

«Muchas personas que me conocen me decían que por qué yo no había venido. Yo no lo había hecho porque decía ‘vamos a dejarle eso a otras personas que tienen demasiada necesidad«.

Comentó que ahora asiste porque «ya no se puede. Todo está demasiado caro, la comida, hay demasiada necesidad».

«No puede ser que haya personas que estén comiendo de la basura en la calle», lamentó Moreno.

A este comedor vienen abuelitos que solo reciben una pensión de menos de 1 dólar por parte del gobierno de Maduro.

Pero también trabajadores de empresas a los que su salario no les alcanza por la hiperinflación que vive Venezuela.

Otra señora beneficiada del comedor, de nombre Carmen Lelmelin, dijo que es mucha la necesidad que hay en el país.

«Yo voy a las calles y yo veo niños muriéndose de hambre, muchachas embarazadas, abuelos botados a la calle pidiendo comida y eso me parte el alma».

Este comedor es llevado adelante por dos representantes de la iglesia católica; Nelson Borges y Edwin Jiménez, y dependen de la donación de particulares y empresas privadas.

Rafael Lugo, beneficiado del comedor, recordó que él tiene una pensión pero que solo compra un kilo de harina y 100 mil bolívares de queso.

«Si no existiera este comedor comería arepa con mantequilla. Hay que agradecer este plato de comida».

Estos abuelitos agregaron que tampoco pueden comprarse las medicinas para sus afectaciones de salud con la baja pensión que reciben.

