Habitantes del sur de Valencia protestaron por fallas en servicios públicos

Durante varias horas de este sábado 26 de septiembre habitantes de diferentes sectores del Sur de Valencia protestaron de manera pacífica por las constante fallas en los servicios públicos básicos.

En las cercanías de la plaza Santa Rosa de Valencia, los presentes exigieron la mejora en la distribución de agua potable, del gas, la electricidad y hasta la telefonía.

Fue así como con pancartas en mano, se concentraron entre la plaza y la estación del metro homónima; ya cansados de la desidia de los servicios, expresaron su descontento por la usencia de algunos servicios y la lentitud de las autoridades al momento de atender las fallas en otros.

Con el lente del fotorreportero Jacinto Oliveros se pudo registrar que protestaron pacificamente personas en el sur de Valencia; las cuales se suman a las ya reportadas en los útlimos días en varios estados del país.

Entre los otros servicios que no funcionan, señalaron que es el acceso al gas doméstico; el cual es ausente en esa comunidad por lo que han tenido que optar por buscar leña, encenderlas y armar un fogón para cocinar los alimentos.

«Hemos tenido que cocinar durante semanas y hasta meses a leña, lo que también nos puede ocasionar problemas de salud, sobretodo respiratorios para completar con la pandemia», comentó uno de los manifestantes.

Asimismo, aseguraron que la falta de agua por tuberías y el alto costo de comprar litros a los dueños de camiones cisternas; les impide realizar la higiene adecuada e indispensable para evitar la propagación del COVID-19.

Específicamente, en el aseo constante de manos y ropa, aunado a adquirir jabón de tocador o líquido para que todo quede bien limpio y desinfectado.

En cuanto al acceso a los productos alimenticios básicos y el precio de cada uno; los valencianos indicaron estar en contra, puesto que la capacidad adquisitiva basada en el ingreso mensual básico del venezolana; no alcanza para comprar gran parte de los alimentos.

Además de que protestaron en el sur de Valencia, a través de la cuenta en Instagram de Carabobo Es Noticia, un grupo de vecinos de Mariara en el municipio Diego Ibarra; le reclamaron de manera respetuosa al alcalde, por las fallas también en los servicios públicos.

La vecina que se dirigió al mandatario municipal, hizo un recuento de que la sociedad civil están muy decepcionada; inconforme y molesta porque es «una serie de mentiras, de pañitos de agua tibia y cosas que no solucionan nuestras verdaderas calamidades en nuestras casas».

En este contexto agregó, que «estamos ante una pandemia, donde no tenemos agua para lavarnos las manos; donde no tenemos dinero por si nos enfermamos, no tenemos acetaminofén que cuesta un millón de bolívares; donde no tenemos antibióticos en las farmacias que sean accesibles para nosotros».

Además, la misma mujer contó que todos hacen un negocio de cada calamidad; los que venden los insumos, los que venden el gas y el camion cisterna de agua, que se lucran con la necesidad de los ciudadanos.

«No existe gente competente que asista nuestros problemas, usted que es el gerente, es la autoridad máxima de la comunidad de Mariana, Aguas Calientes y de Diego Ibarra. ¿A quién más nosotros podemos dirigirnos para que nuestras necesidades se canalicen?», enfatizó.

Finalmente, la vecina dijo entender al alcalde, pues tiene sus seguidores que lo ahupan así haga mal el trabajo, pero «estamos quienes rechazamos este tipo de actitudes y nos damos cuenta que usted no está comptenete para ejercer el cargo de alcalde, no tiene soluciones y me disculpa. Pero ya basta de que nos sigan dando palo por la cabeza».

