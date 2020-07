Gala de Los Emmy 2020 será virtual el 20 de septiembre

A causa de la pandemia por el coronavirus, los organizados de Los Emmy anunciaron que su gala 2020 será virtual; a realizarse como se esperaba el próximo 20 de septiembre.

Este miércoles, en una publicación de la revista Variety reseñaron que mediante una carta enviada a los nominados; detallaron que la entrega de los premios más importantes de la televisión sería de forma remota.

Parte del documento resalta que «como probablemente ya suponías, no vamos a pedirte que vengas al Microsoft Theatre; en el centro de Los Ángeles, lugar donde se han celebrado los Emmy en los últimos años».

Agregaron, que «éste año, será igualmente la noche más grande de la industria televisiva; pero seremos nosotros quienes iremos a ti».

Los Emmy serán este año a través de una gala virtual

Sobre los premios, los organizadores enfatizaron que a pesar de la realidad sobre el COVID-19; intentarán que la celebración «esté llena de humanidad y afecto y que celebre el poder de la televisión para unirnos a todos».

Asimismo, indicaron que los candidatos podrán estar acompañados por quien quieran;pues serán grabados en su casa o en el lugar que elijan. Incluso, comentaron que no habrá ninguna exigencia a la hora de vestirse.

La actual crisis sanitaria, ha hecho que Los Emmy 2020 se adapten ahora a una gala virtual; donde tomando en cuenta las medidas de distanciamiento el contacto con los nominados y ganadores será a través de las plataformas tecnológicas.

Algunas de las nominaciones

Un día después de dar a conocer las nominaciones de la 72 edición de Los Premios Emmy 2020, se anunció que la gala se hará pero virtual.

De hecho, entre las nominaciones se puede mencionar por ejemplo que como mejor serie limitada; lidera con 26 candidaturas, «Watchmen» y se enfrenta a «Unorthodox», «Unbelievable», «Mrs. America» y «Little Fires Everywhere»

De igual manera, compiten como la mejor serie dramática «The Crown», «Ozark», «Stranger Things»; también «The Handmaid’s Tale», «Succession», «Better Call Saul», «Killing Eve» y «The Mandalorian».

Respecto a la mejor serie de comedia se disputan «Dead To Me», «The Kominsky Method», «The Marvelous Mrs. Maisel»; así como «The Good Place», «Insecure», «Curb Your Enthusiasm», «Schitt’s Creek» y «What We Do In The Shadows».

En relación a otros reconocimientos, Los Emmy no son los únicos que tendrán que ser en gala virtual; pues los premios de Hollywood, ya se atrasaron para el 2021, sin saber todavía si serán presencial o a distancia.

