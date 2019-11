Un lugar sin vida en La Tierra

Jamás habrá vida en este lugar del planeta

Un grupo de científicos descubren un lugar en La Tierra donde jamás habrá vida. El volcán Dallol, en Etiopía, se encuentra en una de las zonas con temperaturas más altas del globo, Es como una especie de sol dentro de la Tierra y en la propia superficie.

Fuentes termales esteriles

Las fuentes termales del volcán Dallol, ubicado en la depresión de Danakil, en Etiopía, es el único lugar en el planeta que no muestra señales de vida pero que tiene líquido en abundancia, aseguran los científicos.

Según un estudio nuevo estudio, su relieve está plagado de lagos hiperacídicos con aguas hipersalinas de color verde, amarillo y naranja. Estas fuentes son bonitas a cierta distancia, pero acercarse a ellas puede ser peligroso: contienen salmueras tóxicas y saturadas de gas gracias al humeante volcán que se esconde debajo.

Solo imitan células ultrapequeñas

El grupo de científicos refuta con este trabajo, el estudio que data de 2016 en el que se afirma que hay organismos vivos, como bacterias, refiere Sputnik.

“Que haya en gran cantidad partículas ricas en silicio que imitan la forma y el tamaño de células ultrapequeñas (…) subraya el carácter ambiguo de estos microfósiles y exige que se combinen varias biofirmas antes de asegurar que existe vida”, concluyen los autores del nuevo estudio.

Sin embargo, ratifican el grupo de científicos, es un lugar en el planeta Tierra donde jamás habrá vida.

