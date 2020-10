Luisa Ortega Díaz desmintió que exista orden de captura en su contra

Ante la presunta orden de captura en contra de la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz; este martes la información fue desmentida por ella misma.

De acuerdo a algunos medios en Colombia, los cuales tomaron la noticia de un tweet publicado por la revista Política y Poder; afirmaron que el gobierno del vecino país emitió esa orden en contra de la venezolana.

Sin embargo, a las pocas horas fue desmentida por Luisa Ortega Díaz, a través de su cuenta de Twitter; “No existe en Colombia ninguna orden de captura o citación en mi contra. Esta es otra mentira montada por el andamiaje comunicacional del régimen criminal; que me ataca por lo que hemos logrado a favor de la justicia internacional”.

#ATENCIÓN NO existe en Colombia ninguna orden de captura o citación en mi contra. Esta es otra mentira montada por el andamiaje comunicacional del régimen criminal que me ataca por lo que hemos logrado en favor de la justicia internacional. No me detendrán! (+HILO)

— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) October 6, 2020