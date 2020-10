Maduro denuncia presunto ataque terrorista contra Amuay

Este miércoles, Nicolás Maduro denunció que la refinería de Amuay «fue víctima de un ataque terrorista», presuntamente perpetrado el pasado martes, mismo que involucró un «arma poderosa», pero sin dar mayores detalles acerca del exótico armamento referido en sus declaraciones.

Tal como se informó en ACN el día martes, una explosión impactó la unidad de destilación en la planta de Amuay, sin que se reportaran lesionados. El incidente se produjo mientras se detenía la producción en la refinería, aunque los trabajadores intentaban «reiniciar» parte de la producción del complejo, de acuerdo a lo informado por la agencia de noticias Reuters.

«Ayer, la refinería Amuay, una de las refinerías más importantes de Venezuela y América Latina, fue atacada con un arma larga y poderosa», expresó Maduro en una conferencia de prensa, agregando que su gobierno buscaba determinar qué tipo de arma estaba involucrada en el presunto ataque.

La alguna vez formidable red de refinación de 1,3 millones de barriles por día (bpd) de nuestro país, se ha detenido principalmente debido a la continuada falta de inversión y la mala gestión administrativa; lo que sin duda contribuyó a la aguda escasez de combustibles en Venezuela.

Maduro dijo que las refinerías «estaban produciendo alrededor de un 30% más de combustible» que requieren los niveles de demanda interna; sin proporcionar detalles acerca de cuales plantas estaban operando.

El primer mandatario, agregó que Venezuela había importado combustible; tanto de Irán como de otros países, sin especificar cuáles otros.

La unidad de destilación de la refinería de Punta Cardón, con una capacidad operativa de unos 310.000 bpd, está produciendo gasolina actualmente según fuentes internas consultadas por Reuters; pero la mayoría de las instalaciones nacionales de destilación de combustibles están paralizadas.

El gobierno siempre termina culpando a la oposición de Venezuela y a los Estados Unidos, por presuntos ataques a la infraestructura de nuestro país. La oposición venezolana, se limita a rechazar estas acusaciones; indicando que son simples excusas del gobierno para intentar cubrir su torpe fracaso en la administración de los servicios públicos e infraestructuras de producción industrial de Venezuela.

