Maduro se desespera y regaña a sus ministros en público

El presidente Nicolás Maduro gritó a sus ministros en plena cadena nacional. Con las fallas estructurales en medio del caos, el régimen madurista modifica su gabinete y en su desespero porque las cosas no le están saliendo tan bien como quisiera, el mandatario regaña en público a sus ministros.

Los ministros del Deporte, Pedro Infante, del “Proceso Social del Trabajo”, Eduardo Piñate, ha sido reprendido en Cadena Nacional. “No le estoy haciendo la crítica a Piñate, se la estoy haciendo a ustedes también, compañeros. Debieron haber exigido todos los meses una reunión urgente”, acotó.

“¿Desde cuándo no me reúno con los CTP, Piñate?”, le cuestionó Maduro como si fuera exclusivamente su culpa. “¿Por qué si es una de las prioridades del socialismo?”, dijo Maduro.

Nicolás Maduro regañó este jueves en cadena nacional de radio y televisión a su ministro de deporte, Pedro Infante, por la mala ubicación final de Venezuela en su participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019, y lo responsabilizó por problemas que ocurrieron previos y durante la competición en cuanto a la atención de los atletas.

«Exijo mucho porque esto es mi responsabilidad»

“Exijo mucho porque esto es mi responsabilidad Pedro. Si algo falló no es la responsabilidad de Pedro, es mía, porque algo falló”, comentó quien usurpa el cargo de presidente de Venezuela, luego de que Infante aseguró que uno de los mayores problemas con la delegación venezolana fue el tema de los recursos, debido al “bloqueo” de Estados Unidos.

“No me gusta el ‘escusesismo’, sí se puede decir así, cuando uno mete excusa, excusa y excusa (…) No me gusta dármela de ‘vistima’ (…) Pedro tu lo sabes, ponte las pilas”, continuó recriminando a Infante, mostrándole un celular e invitándolo a llamarlo a cualquier hora, ya que él lo atendería.

