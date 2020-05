Maduro dice que van 13 detenidos y entre estos dos mercenarios

El presidente Maduro detalló «Operación Negro Primero» donde dijo que entre las 13 personas detenidas hay dos estadounidenses, grupo que calificó de “mercenarios” que intentó una incursión armada al país para generar violencia y tratar de asesinarlo.

Maduro identificó a los dos norteamericanos mostrando sus pasaportes en los que se leen los nombres de Luke Denman y Airan Berry.

El resto de los capturados son venezolanos, dijo el mandatario, en cadena nacional, desde el Palacio de Miraflores, donde solo se refirió a ese caso y no dieron detalles o parte médico diario sobre el COVID-19.

“El pueblo los capturó, salieron cuerdas y mecates de todos lados, el pueblo los amarró (…) ahí terminaron ocho terroristas capturados”, agregó Maduro. “Ellos jugando a Rambo, a héroes”, señaló.

Maduro detalló Operación Negro Primero

Igualmente, el jefe de Estado, culpó a los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, por este otro intento de golpe, que trataron de perpetrar por las cosas venezolanas desde la madrugada del domingo.

“Estados Unidos delegó a la DEA, y esta una empresa privada denominada Silvercorp, para esta operación y para desestabilizar Venezuela, para incendiar el país. EE UU está involucrada en estos planes y la DEA opera como un gran financista de los carteles de la droga”.

Explicó que desde el 10 de marzo estaba ideado el plan, con la participación de presidente de Colombia, Iván Duque, que para ese fecha había visitado Washington.

El Jefe del Estado añadió que las denuncias del Gobierno empezaron a revelarse con la incautación del lote de armas en Colombia, pertenecientes a grupos terroristas venezolanos que se entrenaban allá.

Recordó los episodios de Cliver Alcalá, a quien calificó de traidor y narcotraficante, que en ese momento «declaró que esas armas eran de ellos y que estaban preparando a un grupo para venir a atacar en territorio nacional. Declaró que el tal alias ‘Pantera’ era un personal a su mando»

Quiere la captura todos

Pidió la activación de 25.000 efectivos de la FANB para ir por la captura de todos los «terrorista en Venezuela»

«A través del Escudo Bolivariano, se activen en la defensa de la Patria. Quiero que los capturen a todos vivo» dijo Maduro.

«Llevamos 13 terroristas capturados, y, a esta hora, siguen los operativos de búsqueda y captura de todos y cada uno de los terroristas; seguro, antes de que amanezca, los tendremos a todos, con el favor de Dios».

Sobre Buduel y Sequea

Sobre Josnars Adolfo Baduel y el capitán Antonio Sequea, dijo que del primero hay suficiente material y el segundo está siendo interrogado.

“Del caso de Baduel hay suficiente material, de las amenazas. Ahora sale las ONG diciendo que se respeten los derechos de estas ovejas, y lo que vienen es a matar, son terroristas financiados desde el exterior. Baduel ha dicho de matar al Presidente, a los chavistas. Tenemos las droga las armas, los materiales”.

“Sequea está siendo interrogado este momento y está declarando, diciendo todo, quiénes lo acompañan, los otros terroristas”, agregó.

«Pero el Gobierno de EE UU optó por el silencio, no ha dicho ni una palabra por ese grupo terrorista incursor al territorio venezolano«, denunció Maduro.

Consignaron pruebas en la ONU

Asimismo, dijo que este lunes el canciller Jorge Arreaza consignó nuevas pruebas ante el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Agregó que conversó con Guterres para elevar nuevamente la denuncia ante estas acciones terroristas que contó la participación de Colombia y de Donald Trump en medio de la pandemia de la Covid-19.

“Que no se imponga el terrorismo estadounidense y colombiano en el país. Paz, diálogo es lo que quieren los venezolanos» manifestó Maduro.

«Nos quieren meter una guerra, no han podido y no podrán, no lo van a lograr. Si algún día amanecemos con informaciones de violencia, calma y cordura y máxima acción cívico, policial y militar (…)” finalizó.

ACN/MAS/Agencias

