«Maduro ha entregado el país» afirma su x ministro del petróleo

El ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez y su antiguo compañero de gabinete; y hoy presidente Nicolás Maduro, desató una virulenta polémica; desde el mismo abandono del ex ministro de petróleo del gobierno bolivariano; sobre todas las materias susceptible de la gobernabilidad.

Ramírez, más chavista que Chávez; acusó a Nicolás Maduro de entregar la economía nacional y su soberanía; al admitir públicamente en el programa del pasado domingo con José Vicente Rangel, “que no ve mal la dolarización”.

“Esta declaración de Maduro pone de manifiesto, en esencia; lo que ha sucedido con la economía del país, y lo que tanto hemos denunciado: el gobierno ha dado, desde el mismo 2014, un giro a la derecha, una restauración de un capitalismo ramplón, dependiente, atrasado, minero- extractivo, anunciado con bombos y platillos en su paquetazo de agosto de 2018, en lo que ha sido un proceso continuo de desnacionalización del país, de destrucción de nuestras capacidades productivas, de Pdvsa, de entrega del petróleo, el oro y el gas, ocasionando el colapso de la economía nacional; y, en definitiva, de nuestra soberanía económica”, apuntó el ex ministro del petróleo.

La confesión o admisión de sus fracasos económicos

Las declaraciones del Presidente Maduro en José Vicente Hoy (que supuso el regreso del periodista y político a la TV luego de un largo receso por motivos de salud) “no tienen desperdicio”, son una admisión o confesión, según interpreta, de que su gobierno “ha entregado el país en secreto, de espaldas a la Ley, a la Constitución y al pueblo venezolano”.

“Lo que oculta (el Presidente) es que lo que está dolarizado son los precios y los servicios, pero no el salario. Mientras todo en el país se está transando en dólares, los sueldos siguen estando en bolívares, el sueldo mínimo es de tan solo el equivalente a 5 dólares mensuales. Es decir, el sueldo mínimo es de solo 17 centavos de dólar por día (0,166 $/día), muy por debajo del nivel de 1,7 dólares diarios definidos por la ONU como el umbral de pobreza”.

El trabajo en Venezuela, dice Ramírez, hoy se remunera a niveles de esclavitud: Una jornada de ocho horas días por solo 0,166 . A esto, agrega el ex ministro, habría que agregarle que durante este periodo de gobierno la caída acumulada del PIB es del 60%. “La economía está paralizada”, resume.

No malgasta calificativos

Como cada vez que refuta las declaraciones presidenciales, Ramírez no se ahorra calificativos y en esta ocasión no hizo excepción: Cínico, mentiroso, le dice por su “gracias a Dios” por la dolarización: “primero, porque él mismo no cree en Dios, sino que rinde culto a sectas extrañas; y, segundo, porque para el pueblo pobre, la dolarización ha sido una maldición”.

Se cuestiona ¿Cuáles dólares entran al país?: “los de las exportaciones petroleras con una Pdvsa desmantelada que sólo produce 640 mil barriles por día, las remesas que envían a sus familiares los 4,7 millones de venezolanos que salieron del país, y la venta de oro de nuestras reservas y otros activos del Estado que “en silencio”, como dice maduro, han seguido vendiendo a precio de gallina flaca”.

Para Ramírez la unidad montería de la República es el bolívar, por lo que no se puede hablar de “dogmas” sino de la Constitución de 1999 que él viola e ignora porque “le da la gana”, y añade es realmente grave una admisión tan franca de la violación a la Constitución por parte del Presidente, y añade “ya éstas ni le importan, ni siquiera guarda las formas”.

El bolívar vinculado a nuestra soberanía

“El bolívar, como signo monetario está directamente vinculado a nuestra soberanía económica, se establece también en la Constitución, que es el BCV el responsable de establecer, en coordinación con el Ejecutivo Nacional, la política monetaria. No podemos quedar sujetos a la política monetaria de la Reserva Federal norteamericana, porque es una política diseñada y ajustada a la realidad económica de los Estados Unidos, de su economía, la primera del mundo, una economía altamente industrializada, exportadora”.

Para hacer eso, dijo, Maduro “tendría que modificar la Constitución, llamar a referéndum, convocar al pueblo, no seguir actuando de espaldas a él; se debe abrir un debate sobre la economía, sobre todo lo que está pasando en el país, con Pdvsa, con el petróleo, el Arco Minero, los salarios de hambre, la dolarización, la hiperinflación, incluso, la inflación en dólares, ¿hacia dónde vamos?, otra vez maduro lanza flechas “a ver si la pega”.

Asegura que cuando Maduro saluda la “autorregulación de la economía” no hace sino aceptar una verdad «gigantesca»: Nuestra economía está en manos del mercado especulativo. El Estado cedió en sus facultades regulatorias. Estamos sufriendo las consecuencias del desarrollo de un paquetazo neoliberal nunca visto en el país.

“Por un puñado de dólares” entregaron a Chávez

ACN/agencias/CNN/El Comercio/diarios

