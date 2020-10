¡Clases virtuales! Maduro pide a operadoras telefónicas llevar internet a las escuelas

Este martes, el líder del chavismo Nicolás Maduro, solicitó a los encargados de las operadoras telefónicas privadas; ampliar el ancho de banda y llevar el servicio de internet a las escuelas en Venezuela.

En este sentido agregó, que «he llamado a que me ayuden las empresas privadas del país, Movistar, Digitel; unidos para llevar el Internet hasta la última escuela, el último liceo, la última universidad, llevarlo a los hogares».

Asimismo, explicó que el internet debe acompañar los procesos educativos y culturales del país; puesto que aseguró que las restricciones por la pandemia en diferentes actividades incluyendo las educativas; «se prolongarán por otros meses más hasta que se consiga la vacuna».

Para gestionar esa solicitud, el mandatario delegó al ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez; para que agilice todas las diligencias en relación a la educación a distancia a través del canal público Vive TV.

Además, aprovechó para ordenar que el Sistema Nacional de Ingreso Universitario; también sea adaptado a las necesidades del país, por ello Maduro pidió a las operadoras llevar el internet a las escuelas y demás instituciones educativas.

Así expresó Maduro durante la graduación de médicos comunitarios en Caracas desde donde reprochó; «el drama de la burocracia y el minimalismo se apodere del sistema de ingreso a la educación universitaria».

Ante ello, según su opinión pidió corregir las prioridades al momento de la asignación de cupos; enfocándose en la formación de profesionales venezolanos en las áreas de salud, producción de alimentos, combustibles y entre otras necesarias para «reimpulsar la economía».

Admitió también, que «lo que hemos hecho es decrecer en el número de cupos, pero esto lo vamos a corregir ya”. Por esa razón, Maduro decidió este martes pedir a las operadoras llevar internet a las escuelas y universidades.

En este contexto, sentenció que «ustedes me crean los cupos, me abren las condiciones y me piden los recursos; pero nosotros vamos a incorporar al menos a 36 mil nuevos estudiantes de medicina; para que sean 5o mil nuevos graduandos en el año 2026».

Vale mencionar, que de acuerdo a las cifras emitidas por el Ministerio de Educación Universitaria; actualmente hay tres millones 145 mil estudiantes universitarios en el país en diferentes carreras cortas y largas.

