Maduro pidió reciprocidad y rehúsa entrar en «problema electoral» de EE.UU.

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro pidió reciprocidad y se rehusó ahondar en lo que llamo «problema electoral» de Estados Unidos; al referirse sobre los comicios que que preparan para el 6 de diciembre de la Asamblea Nacional.

Maduro dio este miércoles que no opinará, solo dijo que «Estados Unidos está lidiando con su problema de sus elecciones (…) no nos metemos, yo no me meto, Estados Unidos está lidiando con su propio problema electoral»; dijo durante una cadena de radio y televisión.

Pese a no entrar en detalles, Maduro tildó de «sorprendente» el proceso electoral estadounidense; sin dejar de mencionar que en Venezuela los resultados de las votaciones se conocen el mismo día que los ciudadanos acuden a las urnas.

«En Venezuela hay otras reglas de juego, somos diferentes y deben respetarnos»; remarcó.

Pero Maduro repudió que la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea (UE), cuyos Estados miembros mayoritariamente no lo reconocen a él como mandatario legítimo, no se hayan pronunciado sobre los comicios estadounidenses; en cambio, ya hayan adelantado que no reconocerán las legislativas que Venezuela celebrará en diciembre.

«Repudiamos cuando pretenden dar lecciones de democracia a los pueblos del mundo. Y dicen ‘en tal país no reconocemos las elecciones’ (…) Así como EE.UU. está resolviendo su tema electoral hoy, los venezolanos en paz sabemos resolver nuestros asuntos internos»; reiteró.

Maduro se une así a otros mandatarios que han asomado alguna opinión sobre los comicios estadounidenses, que aun no se definen; los otros fueron sus homólogos de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazo pronunciarse sobre las elecciones en Estados Unidos hasta que no se aclare el vencedor.

Mientras, que Jair Bolsonaro (Brasil) se inclinó en lo «personal» hacia Trump, aunque también aclaró que su país sigue en la política de «no interferencia».

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que siguen el proceso con cautela.

