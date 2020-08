Maestros de Carabobo se dedican a otras actividades económicas para generar ingresos

Más del 80% de los maestros en Carabobo se dedican a otras actividades económicas para generar ingresos y poder cubrir sus necesidades básicas.

Maestros de Carabobo se dedican a otras actividades, como la repostería, vigilancia, servicio delivery para poder alimentar a su familia, y enfrentar la hiperinflación que golpea al país.

Este martes el presidente del sindicato de Educadores en Carabobo José Gregorio Medina dijo que, en su mayoría los educadores de la nómina del Ministerio de Educación están haciendo otra actividad económica para oxigenar su salario.







Además, recordó que el Ministerio de Educación tiene una deuda con los docentes del 280% de los beneficios incluidos en la contratación colectiva; en este sentido, exigió al Gobierno una pronta respuesta. “Exhortamos al ministro que reconozca y entienda la gravedad de la situación para que los docentes no abandonen su vocación y no tengan que recurrir a otra actividad económica”.

También, manifestó que muchos de los docentes no encuentran motivos para reincorporarse al nuevo año escolar que iniciará el próximo 16 de septiembre. Si se dedican a dar clases, dejarían de percibir los ingresos que obtienen al dedicarse a otras actividades.

Sobre el llamado a iniciar el año académico bajo la modalidad virtual, destacó que los profesores no cuentan con las plataformas tecnológicas requeridas para tal fin. Algunos de ellos no tienen comida en sus neveras, mucho menos cuentan con un teléfono inteligente o conectividad estable. “Es irónico que los llamen a unas actividades online cuando no tienen ni siquiera para comer. Es inhumano, es injusto” destacó.

ACN/ El Carabobeño

No dejes de leer: Período académico especial a distancia aplicará la UC

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN