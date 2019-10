Magallanes comenzó prácticas con su timón mexicano (+ vídeos)

Navegantes del Magallanes inició prácticas en su estadio José Bernardo Pérez de Valencia y desde el primer día con su nuevo manager, el mexicano Enrique «Che» Reyes y su staff técnico de cara a la temporada de la LVBP 2019-2020.

En total asistieron en 29 jugadores repartidos en 16 lanzadores, cinco receptores, tres infielders, cuatro jardineros y un utility. Dentro de ese global, nueve están en calidad de invitados.

Entre los peloteros presentes estaban los pitchers diestros Yohan Pino, Elis Jiménez, Bruce Rondón, el zurdo Edgar Ibarra, Anthony Pereira (IF), Wuilmer Becerra (OF), los receptores Josmil Pinto y Juan Carlos Torres, entre otros.

El ganador de más 1000 juegos en la liga mexicana y dorada sub-23 en el pasado Mundial de Beisbol, el veracruzano Enrique «Che» Reyes tomó el mando con mucho optimismo y responsabilidad.

“Mi idea siempre había sido dirigir fuera de México, afortunadamente me llegó la oportunidad de dirigir en Venezuela y ojalá no sea el primer año, espero que guste mi trabajo y que sea por mucho tiempo» dijo el mexicano a prensa del equipo turco.

«Mi objetivo siempre fue dirigir en los niveles más altos y entre ellos se encuentra esta liga. Tuve la oportunidad de dirigir casi todos los equipos de la liga mexicana pero me faltaba salir” agregó.

Magallanes inició prácticas y Maximiliano Branger, quien también se estrena como presidente de la Junta Administradora del club carabobeño expuso estar contento por lo que vio en este primer día.

«Ya se respira béisbol. Tenemos jugadores jóvenes y también de experiencia como el caso de Bruce Rondón, Yohan Pino y Wuilmer Becerra; que son peloteros que nos darán material para desarrollarnos bien durante la temporada» dijo.

«Hay una química bastante buena para que tengamos buenos resultados» afirmó Branger.

El lanzador diestro derecho Yohan Pino llegó a la divisa desde el primer día por segundo año corrido.

«Tengo la costumbre de estar presente desde el inicio para así poder ponerme en condiciones» acotó el derecho.

«Este año es un poco más difícil para ponerse a tono debido al corto tiempo que tenemos antes que inicie la temporada; sin embargo aquí estoy dando lo mejor de mí y confiando en que todo salga bien” expresó el aragüeño de 35 años de edad.

Carlos Mendoza y Ramón García, coach de bateo e instructor de lanzadores respectivamente.

“Tenía mucha fe en Dios que algún día me llamarían para trabajar con el equipo que me abrió las puertas y con el que inicié mi carrera profesional» soltó Mendoza, quien será el coach de bateo.

«Magallanes este año contará con nuevos talentos a los cuales hay que transmitirles la pasión y entrega que se debe tener con el equipo” atizó el zurdo bolivarense.

Por su parte Ramón García, Salón de la Fama del equipo y bicampeón magallanero expresó que es un gran reto para su carrera ser instructor de lanzadores.

«No tengo la experiencia de coach como muchos imaginan, sin embargo tengo una ventaja y es que me gusta trabajar en equipo y ayudar a los muchachos a darlo todo» se sinceró el «Llanero».

«Cada día se aprende algo nuevo y no temo decir que es mi primera experiencia como coach de pitcheo. Estoy acompañado de un gran equipo como lo es el mánager Enrique Reyes, Gregorio Machado, Carlos Mendoza y Félix Escalona», manifestó.

Magallanes inició con 29 peloteros y estrenos desde el presidente de la Junta Administradora, manager y coaches.

En la nota de prensa, indicó que en este primer día realizó una sesión de bullpen de 25 envíos; comandado por el lanzador derecho Elis Jiménez.

Los bateadores también fueron reunidos en tres grupos, de cuatro en la práctica de bateo.

Este martes 22 de octubre continuarán las prácticas a partir de las 8:30 de la mañana y se esperan otras incorporaciones.

#Pretemporada | Entre los jugadores que estuvieron presentes en el primer día de prácticas están: Yohan Pino (LD), Edgar Ibarra (LZ), Elis Jiménez (LD),Bruce Rondón (LD), Juan Carlos Torres(C), Josmil Pinto (C), Anthony Pereira (IF), Wuilmer Becerra (OF).#Magallanes | 2019-2020 pic.twitter.com/OQa70uhv9T

— Magallanes BBC (@Magallanes_bbc) October 21, 2019