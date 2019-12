Magallanes jugará el playoffs este fin de semana contra Cardenales

En la primera ronda de playoffs, la directiva de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) anunció; que seis equipos entre ellos Navegantes del Magallanes jugarán a partir del tres de enero.

Así lo informaron, a través de su oficial en Twitter @LVBP_oficial, donde agregaron; que estas series iniciarán en Caracas, Barquisimeto y Maracaibo, con los locales Tiburones de La Guaira, Cardenales de Lara y Águilas del Zulia. por concluir en las mejores posicionados durante la primera ronda.

Estos son los enfrentamientos en la primera ronda de playoffs de la temporada 2019-2020 #LVBP#Tiburones vs #Leones#Cardenales vs #Magallanes#Aguilas vs #Caribes

Todas las series inician en la sede del mejor clasificado, a partir del 3 de enero

— LVBP (@LVBP_Oficial) December 30, 2019