¡Tercer tema! Mai presentó «Voy a beber»

No dejes de leer

«Prometo no defraudarlos” señaló Mai quien sigue grabando temas para lo que será su primer disco como solista».

“Estoy agradecido con todos los medios que han apoyado mi proyecto y a todas las personas que día a día me acompañan en este camino musical».

Mai no se rinde hasta ver materializado su sueño como cantante.

Tras el éxito obtenido con su anterior tema “ Soñando Despierto ”, Mai no descansa y continúa su trabajo musical con Voy a Beber.