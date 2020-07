¡Mamá heroína! Evitó el secuestro de su hija en la India

Esta semana en Nueva Delhi, India, una mamá evitó el secuestro de su hija de cuatro años; cuando la pequeña jugaba frente a su casa.

De acuerdo al medio local The Times of India, dos sujetos desconocidos llegaron en una motocicleta; con la intención de llevarse a la infante.

Sin embargo, la madre observó una situación extraña por lo que corrió hasta donde estaba la niña; se abalanzó sobre los delincuentes, forcejeó con ellos y logró arrebatarles a la niña; cuando faltaba poco para que huyeran.

En ese momento, la mujer gritó para pedir ayuda y que los secuestradores no se escaparan; pero «estos amenazaron con dispararle a uno de los vecinos y fue así como lograron escapar», reseñó The Times of India.

Ya con su hija en brazos, la mamá que evitó el secuestro, siguió diciendo que allí iban los criminales; quienes metros después abandonaron la moto en la vía pública.

Gracias a esa acción, cuando las autoridades de seguridad local llegaron al sitio; alcanzaron a identificar los datos del vehículo, lo que los llevó a capturar a uno de los involucrados.

Durante el interrogatorio, confesó a los agentes que el tío de la víctima planeó el hecho; y les ofreció 100.000 rupias o unos $1.300.

Luego, fue detenido el tío, quien declaró que quería usar a la hija de su hermano mayor; para extorsionarlo y conseguir dinero, según el medio local.

Las autoridades de la India, informaron que una comisión continúa en patrullaje y labores de investigación; para encontrar al otro involucrado en el intento de secuestro.

