¡Confirmado! María Alejandra Requena y Luciano D’ Alessandro tienen un romance

A través de un video en su red social, el actor venezolano Luciano D’ Alessandro confirmó su romance con la periodista venezolana y presentadora de CNN en Español, María Alejandra Requena.

Sobre este tema, en la semana fue muy comentado la noticia de que ambas figuras venezolanas; habían iniciado una relación amorosa, pero no fue hasta hace pocas horas que el mismo Luciano publicó una foto junto a Requena la cual acompañó; con el texto «Ella❤️».

De hecho, la confirmación del romance tomó más forma cuando D’ Alessandro y Requena; nuevamente postearon videos, cada uno en su cuenta, pero la diferencia en ésta ocasión es que aparecen tomados de la mano en una actitud romántica.

https://www.instagram.com/p/CG0uBFOnfpA/?utm_source=ig_web_copy_link

Luciano D’ Alessandro y María Alejandra Requena

Respecto al material audiovisual tanto Luciano como María Alejandra evidenciaron la relación amorosa; vale mencionar que fue acompañado con una afirmación por parte de él, «Sí, ella ❤️».

Mientras, Requena posteó con un poco más de palabras «¿Cómo puedes curar un corazón roto? Con Amor! Él ❤️; How can you mend a broken heart? With Love!».

En cuanto a la vida de la periodista, cabe destacar que quedó viuda en el 2018 y luego de esa pérdida; se dedicó a atender a sus hijos (Andrés y Miranda) y a enfocarse en sus labores como presentadora de la cadena televisiva CNN en Español.

En relación a ese fuerte momento y al cumplir un año de su fallecimiento a causa de un ACV; la venezolana lo recordó ante cámaras «Un día como hoy 12 de abril hace un año comenzó mi pesadilla. A las 4:37 a.m hora de Perú recibía un mensaje que rompió mi corazón pero que me llenaba de admiración a mis hijos; Andrés y Miranda porque hicieron todo para ayudar a su papá».

Sin embargo, en lo últimos días María Alejandra comenzó a mostrar que al parecer, su corazón volvió a latir por un hombre, Luciano D’ Alessandro.

En el caso del actor, ha sido reservado respecto a sus relaciones. Es así como vale recordar, que en 2019 terminó su noviazgo con la modelo Daniela Castelblanco, pero después fue relacionado con la exreina de belleza, Valerie Domínguez.

https://www.instagram.com/p/CG77ZFEH7vE/?utm_source=ig_web_copy_link

Con información: ACN/E Online/Redes/Gossip/Foto: Cortesía

Lee también:

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN