¡Por todo lo alto! Marko música sorprende a su hija en su primer año de vida

Joaquin Phoenix se unió al cuadro de las élites del mundo del espectáculo tanto en cine como en televisión alzándose con uno de los premios más codiciados de la noche de los premios Golden Globe: mejor actor en un drama cinematográfico, por su papel como Arthur Fleck en «The Joker».

En su discurso, Phoenix atacó a los ambientalistas de Hollywood por volar en jets privados, mientras aceptaba los elogios en la edición 77 de los Golden Globe Awards (2020).

A lo largo de la noche, las celebridades compañeras de Joaquin Phoenix tocaron temas políticos y enviaron sus mejores deseos a aquellos en Australia que luchan contra los devastadores incendios forestales que se están extendiendo por todo el continente.

Sin embargo, el actor de 45 años usó su tiempo en el escenario para llamar la atención a sus compañeros de oficio a poner su dinero donde están sus bocas cuando se trata del cambio climático.

Best Actor in a Motion Picture, Drama goes to Joaquin Phoenix for «Joker». #GoldenGlobes pic.twitter.com/QCEAo33CYd — NBC Entertainment (@nbc) January 6, 2020

“ The Joker” fue enfático respecto al cambio climático

«Es realmente agradable que tanta gente haya venido y enviado sus mejores deseos a Australia, pero tenemos que hacer más que eso», comenzó el actor. «Es un gesto tan hermoso … No siempre he sido un hombre virtuoso”, expresó Joaquin Phoenix.

“Estoy aprendiendo mucho y muchos de ustedes en esta sala me han dado múltiples oportunidades para hacerlo bien, y estoy agradecido. Pero creo que juntos, con suerte, podemos unificarnos y hacer algunos cambios”, agregó Phoenix.

El tono de la estrella cambió cuando tomó una foto directa de los activistas climáticos en Hollywood que no caminan.

«A veces no tenemos que llevar aviones privados a Palm Springs para obtener el premio, y luego volar de regreso. Por favor. Yo trataré de hacerlo mejor y espero que ustedes también lo hagan», aseveró Phoenix.

«Es genial votar, pero a veces tenemos que asumir esa responsabilidad sobre nosotros mismos y hacer cambios y sacrificios en nuestras propias vidas y esperar que podamos hacerlo», concluyó.

Aunque no pareció dirigir sus comentarios a nadie en particular, muchas celebridades que se consideran activistas del cambio climático no han ajustado sus estilos de vida de llevar aviones privados a sus compromisos en todo el mundo.

Por ejemplo, Leonardo DiCaprio, Katy Perry y Orlando Bloom se enfurecieron en 2019 cuando se encontraban entre los A-listers para asistir a la conferencia sobre cambio climático de Google a través de jets privados y megayates.

Con información de: ACN|FoxNews|Redes

No dejes de leer: